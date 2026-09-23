Una mujer ceutí de 91 años denuncia la falta de libertad a raíz de la crisis migratoria: "Me han cortado la vida"

Miles de inmigrantes continúan en Ceuta casi dos meses después de la entrada masiva de 80.000 personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma. Sin embargo, se esperaba que hoy, 23 de septiembre, se produjera un nuevo salto masivo.

La ciudad se ha blindado y la seguridad se ha desplegado en las fronteras, a la espera de una posible nueva avalancha. Sin embargo, el día ha trascurrido con normalidad, por lo que parece que el llamamiento se habría diluido.

Pese al refuerzo de seguridad y a las medidas que se han tomado, como el desmantelamiento del mercadillo ilegal de la playa del Trampolín, muchos vecinos denuncian que no es suficiente para sufragar la crisis. "Esto es un cachondeo", advierte Luisa, una ceutí de 91 años.

Luisa denuncia que las medidas que se están tomando, como la frontera de boyas flotantes, son mínimas. "Eso es un cachondeo", advierte, "la frontera está abandonada".

La vida de Luisa ha cambiado por completo durante los 55 días de crisis que han sufrido en Ceuta. "A mí me han cortado la vida", sostiene, "yo antes tenía libertad, ahora no puedo ni sentarme en un banco porque están ellos". ¿Lograrán Luisa y sus vecinos volver a la normalidad?