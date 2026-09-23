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De “piano” a “salmorejo”: Pablo López se enfrenta al reto de las palabras encadenadas de La Voz

Ponemos a prueba la rapidez mental de Pablo López con un divertido juego de palabras encadenadas. ¿Conseguirá llegar hasta el final sin quedarse en blanco?

Pablo López

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Pablo López se atreve con uno de nuestros retos más rápidos: palabras encadenadas, pero de una forma muy actual. Con Pablo López como raíz del juego, y siguiendo las letras que le decimos, tiene que acertar la palabra sobre él mismo.

El coach de La Voz comienza con la P de “piano”, una palabra que no podía encajar mejor con él. Después llega el turno de la M y Pablo sorprende con “malagueña”, antes de continuar el juego con respuestas de lo más variadas.

Con la E, Pablo López tira de música y responde ‘El niño del espacio’, mientras que nosotros habíamos pensando en el escenario. Con la S cambia completamente de registro y se decanta por “salmorejo”.

Pero todavía quedaba una última letra. ¿Qué palabra elegiría Pablo López con la C? Parece que estando en La Voz la respuesta estaba bastante clara: ¡coach!

Dale al play y descubre cómo se desenvuelve Pablo López en nuestro reto de palabras encadenadas.

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