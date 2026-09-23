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Descubrimos la otra entrada de los inmigrantes a Ceuta: túneles del narcotráfico que cruzan la frontera bajo tierra
La entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio no solo se produjo a nado, sino también de manera subterránea, a través de túneles principalmente diseñados para el narcotráfico.
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Ceuta se blinda ante una nueva amenaza de crisis migratoria. Tras la entrada masiva de 80.000 migrantes los días 30 y 31 de julio, se esperaba un nuevo salto el 23 de septiembre. Sin embargo, parece que la amenaza ha quedado tan solo en eso.
Durante aquellos dos días, la mayoría de los inmigrantes procedentes de Marruecos entraron a Ceuta a nado. Sin embargo, no fue la única forma de entrar a nuestro país: también lo hicieron de manera subterránea.
Carlos Quílez nos ha mostrado uno de los túneles que algunos migrantes usaron para llegar a Ceuta durante el día de la entrada masiva. Este está a escasos metros de la frontera, cercano al polígono de El Tarajal.
El túnel, descubierto por la Guardia Civil y la Policía Nacional desde el 31 de marzo, es un narcotúnel, utilizado para la entrada de mercancías. Ahora mismo, la nave en la que se encuentra situado está precintada.
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La entrada del túnel en la zona marroquí es una toma de aire situada a escasos 100 metros de una caseta de la gendarmería marroquí. ¡Todas las imágenes, en el vídeo de arriba!
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