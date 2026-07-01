¡Qué voz tan impresionante! Así pone Esther Arroyo el broche a su visita a Pasapalabra

A Esther Arroyo no hay faceta artística que se le resista. Su carrera ha ido saltando entre la pasarela, la televisión y la interpretación, como modelo, presentadora y actriz. Sin embargo, le quedaba un talento por mostrar y ya en su anterior visita a Pasapalabra habló de ese sueño cumplido: ser cantante. “No hay nada que me haga disfrutar tanto”, le confesó a Roberto Leal.

Eso fue en octubre de 2024. Dos cursos más tarde, al regresar al concurso, su modestia le hace aún sentirse una especie de intrusa o de aficionada en la música. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Quien ha podido disfrutar de los conciertos con su banda ha comprobado que tiene una voz privilegiada.

Esther ha dejado algunas píldoras de este talento en sus visitas a Pasapalabra y esta vez ha sido la forma en la que ha puesto el broche. Al despedirse, charlando con Roberto, ha improvisado un delicioso regalo a capela que ha dejado a todos enamorados y embelesados. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

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