Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 1 de julio

¡Qué voz tan impresionante! Así pone Esther Arroyo el broche a su visita a Pasapalabra

Además de ser modelo, presentadora y actriz, la invitada ha demostrado su talento más que sobresaliente para ser cantante.

¡Qué voz tan impresionante! Así pone Esther Arroyo el broche a su visita a Pasapalabra

¡Qué voz tan impresionante! Así pone Esther Arroyo el broche a su visita a Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

A Esther Arroyo no hay faceta artística que se le resista. Su carrera ha ido saltando entre la pasarela, la televisión y la interpretación, como modelo, presentadora y actriz. Sin embargo, le quedaba un talento por mostrar y ya en su anterior visita a Pasapalabra habló de ese sueño cumplido: ser cantante. “No hay nada que me haga disfrutar tanto”, le confesó a Roberto Leal.

El sueño cumplido de Esther Arroyo como cantante: “No hay nada que me haga disfrutar tanto”

Eso fue en octubre de 2024. Dos cursos más tarde, al regresar al concurso, su modestia le hace aún sentirse una especie de intrusa o de aficionada en la música. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Quien ha podido disfrutar de los conciertos con su banda ha comprobado que tiene una voz privilegiada.

Esther ha dejado algunas píldoras de este talento en sus visitas a Pasapalabra y esta vez ha sido la forma en la que ha puesto el broche. Al despedirse, charlando con Roberto, ha improvisado un delicioso regalo a capela que ha dejado a todos enamorados y embelesados. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Javier cambia el guion de AlaZ

Javier cambia el guion de AlaZ: una gran remontada, a dos del bote y órdago a David

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Javier, resignado en AlaZ: un inesperado “salteador” le cuesta el duelo más ajustado ante David

Javier, resignado en AlaZ: un inesperado “salteador” le cuesta el duelo más ajustado ante David

¡Qué voz tan impresionante! Así pone Esther Arroyo el broche a su visita a Pasapalabra

¡Qué voz tan impresionante! Así pone Esther Arroyo el broche a su visita a Pasapalabra

“Mi gran amiga”: el mensaje de José Lamuño a Chanel tras hacer pleno con ‘SloMo’ en Pasapalabra

“Mi gran amiga”: el mensaje de José Lamuño a Chanel tras hacer pleno con ‘SloMo’ en Pasapalabra

El troleo de Javier en Pasapalabra... ¡a sus propios invitados!: “La procesión va por dentro”
Mejores momentos | 1 de julio

El troleo de Javier en Pasapalabra... ¡a sus propios invitados!: “La procesión va por dentro”

Manolo Arjona
ÚLTIMA HORA

Hablamos con un amigo íntimo de Manolo Arjona, de Locomía, tras su fallecimiento: "Estaba bien, no doy crédito"

Sonsoles Ónega emocionada
En plató

Sonsoles Ónega se rompe al recordar la historia de María de Villota, la joven promesa de la Fórmula 1 que falleció tras un accidente

María de Villota falleció un año después de pasar un brutal accidente al chocar con la pataforma elevadora de un camión. Perdió un ojo y le quedaron secuelas irreversibles, aún así, nunca dejó de sonreír.

Rincón de la Victoria
Datos exclusivos

Detenidas tres personas tras hallar el cadáver de una mujer desaparecida hace tres años en un pozo del Rincón de la Victoria

Tres personas han sido detenidas por el presunto asesinato de Cristina, una joven desaparecida hace tres años y cuyo cuerpo ha sido hallado sin vida en un pozo. Ha sido uno de los tres detenidos el que, tras confesar los hechos, ha guiado a la policía.

Serafín

El inspector Serafín Giraldo habla sobre uno de los actos más peligrosos del verano: saltar del balcón a la piscina

Visi

La madre del menor de 13 años asesinado en Sueca, tras la reconstrucción que ha hecho el asesino confeso: "Algo está tapando"

Manolo Arjona

Fallece Manolo Arjona, integrante de Locomía, a sus 58 años: "Todo apunta a que pudo ser un fallo cardíaco"

Publicidad