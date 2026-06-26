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Mejores momentos | 26 de junio

“Qué sexual todo”: Máximo Huerta flipa con la ‘Marcha imperial’ de David y el suspiro de Javier en La Pista

David se ha llevado una merecida victoria, aunque con sólo dos segundos pese a saber cuál era la canción desde el principio.

“Qué sexual todo”: Máximo Huerta flipa con la ‘Marcha imperial’ de David y el suspiro de Javier en La Pista

“Qué sexual todo”: Máximo Huerta flipa con la ‘Marcha imperial’ de David y el suspiro de Javier en La Pista

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Los caminos hasta llegar a acertar en La Pista son a veces sorprendentes. Teniendo ya en cuenta que su canción era ‘Counting stars’, del grupo One Republic, es un misterio cómo lo que David ha tarareado se parecía a la banda sonora de Star Wars. Al barcelonés hasta se le ha visto sufrir intentando recordar el título o la letra tras el primer fragmento, pero Roberto Leal sólo ha podido reconocer la ‘Marcha imperial’ de la mítica película.

Por su parte, Javier lo único que podía aportar en ese momento es un suspiro que ha sonado casi a gemido, y ese detalle no ha pasado desapercibido para Máximo Huerta. “Qué sexual todo”, ha apuntado el escritor, que en el pasado programa estuvo tanto o más desatado con este tipo de comentarios.

“Me pasa como con los hombres”: Máximo Huerta, desatado... y frustrado en La Pista

David ha seguido sufriendo durante todo el duelo musical, pero ha acabado obteniendo una merecida victoria. De nuevo, ha sido clave el título que Roberto ha dado en español para traducirlo al inglés. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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