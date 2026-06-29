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Mejores momentos | 29 de junio

¿Con qué famosa confunden a Esther Arroyo?: “Las dos llevamos agua”

La invitada ha contado la anécdota durante un Palabras Cruzadas que ha girado en torno a términos relacionados con los ríos.

¿Con qué famosa confunden a Esther Arroyo?: “Las dos llevamos agua”

¿Con qué famosa confunden a Esther Arroyo?: “Las dos llevamos agua”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Ningún tema sin su chascarrillo. Incluso una temática tan particular como términos relacionados con los ríos ha deparado una anécdota en Pasapalabra. La protagonista ha sido Esther Arroyo. Con ese apellido, quién mejor para afrontar un panel así en Palabras Cruzadas. “Me viene fenomenal”, ha ironizado la invitada.

Sin embargo, el equipo naranja se ha dejado más de la mitad de las respuestas por completar. Ya le había costado al azul, aunque David se ha remangado para acabar asegurando los 18 segundos en juego. En cambio, Javier y sus invitados no han logrado desatascar los términos por más que le llegaba el turno.

Al menos, la prueba ha permitido saber con qué famosa confunden a Esther, y lo que ella responde con humor: “Las dos llevamos agua”. Además, ha asegurado que es un despiste que no le ofende. ¿De quién se trata? ¡Dale al play!

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