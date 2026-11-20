Norma Ruíz, Poty, Adrián Lastra y Arantxa del Sol han sido los invitados en este programa de Pasapalabra y, como no podía ser de otra manera, parecía que el concurso preparaba un homenaje en su llegada.

Mientras el equipo naranja se encontraba jugando al Una de Cuatro, el nombre de Adrián Lastra ha aparecido en el panel. Su compañera, Arantxa, ha sido la encargada de resolver la pregunta sobre el intérprete.

“¡Qué bonito!”, ha exclamado el propio actor al terminar la prueba antes de que Roberto Leal recalcase que ha sido pura casualidad ya que los guionistas no saben cuándo van a acudir los invitados. ¡No te lo pierdas!