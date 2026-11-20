Mari y Loli están desesperadas desde febrero de 2026, cuando alguien les robó a Beni, su perra salchicha de siete años. Esta era la reina de la casa y, desde entonces, viven en una agonía constante.

Los ladrones entraron en el patio para llevarse a la perra, que estaba sola en ese momento. Estos rompieron la valla metálica y desactivaron el sistema de cámaras de seguridad.

Desde entonces, se enfrentan a diario a llamadas falsas y a gente que afirma tener a Beni para conseguir dinero. "Nos piden miles de euros sin aportar ninguna prueba", afirman.

Desde hace nueve meses, la familia de María está en vilo. ¿Lograrán encontrar a la perra salchicha que les robaron?