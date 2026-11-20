PERRO PERDIDO
La desesperación de Mari y Loli por encontrar a su perro robado: "Nos piden miles de euros sin aportar ninguna prueba"
Beni, una perra salchicha de siete años, lleva desde febrero perdida. Alguien entró en el patio para llevársela y, desde entonces, su familia no sabe nada de ella.
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Mari y Loli están desesperadas desde febrero de 2026, cuando alguien les robó a Beni, su perra salchicha de siete años. Esta era la reina de la casa y, desde entonces, viven en una agonía constante.
Los ladrones entraron en el patio para llevarse a la perra, que estaba sola en ese momento. Estos rompieron la valla metálica y desactivaron el sistema de cámaras de seguridad.
Desde entonces, se enfrentan a diario a llamadas falsas y a gente que afirma tener a Beni para conseguir dinero. "Nos piden miles de euros sin aportar ninguna prueba", afirman.
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Desde hace nueve meses, la familia de María está en vilo. ¿Lograrán encontrar a la perra salchicha que les robaron?
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