En Puebla de la Reina, un pequeño municipio de Badajoz de unos 700 vecinos, Eloy ha decidido poner fin a una costumbre que llevaba generaciones formando parte de su bar: dejar que los clientes paguen más adelante. Tras hacerse cargo del negocio familiar por el fallecimiento de su padre, descubrió que la deuda acumulada ascendía a más de 7000 euros.

La situación viene de lejos y tiene raíces familiares. El establecimiento, fundado por su bisabuelo hace cerca de dos siglos, siempre había funcionado con esa confianza entre el hostelero y la clientela.

Algunos clientes han llegado a acumular facturas superiores a los mil euros. Sin embargo, Eloy considera que ya no puede continuar adelantando dinero y ha querido dejar clara su postura a través de un comunicado: "No podemos seguir siendo la financiera de parte de nuestra localidad".

Ahora, el propietario asume que difícilmente recuperará todo lo que le deben. "Me da pena porque vamos a tener que cerrar después de 200 años", afirma Eloy. Una decisión complicada que pone sobre la mesa el problema de mantener las viejas costumbres cuando las cuentas del negocio empiezan a resentirse.