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Eloy, hostelero harto de fiar a sus clientes: "Algunos me deben más de mil euros"
La tradición del bar familiar de Eloy de fiar el dinero a los vecinos ha hecho que pierdan miles de euros. Por eso, ahora pone fin a esa costumbre y se planta.
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En Puebla de la Reina, un pequeño municipio de Badajoz de unos 700 vecinos, Eloy ha decidido poner fin a una costumbre que llevaba generaciones formando parte de su bar: dejar que los clientes paguen más adelante. Tras hacerse cargo del negocio familiar por el fallecimiento de su padre, descubrió que la deuda acumulada ascendía a más de 7000 euros.
La situación viene de lejos y tiene raíces familiares. El establecimiento, fundado por su bisabuelo hace cerca de dos siglos, siempre había funcionado con esa confianza entre el hostelero y la clientela.
Algunos clientes han llegado a acumular facturas superiores a los mil euros. Sin embargo, Eloy considera que ya no puede continuar adelantando dinero y ha querido dejar clara su postura a través de un comunicado: "No podemos seguir siendo la financiera de parte de nuestra localidad".
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Ahora, el propietario asume que difícilmente recuperará todo lo que le deben. "Me da pena porque vamos a tener que cerrar después de 200 años", afirma Eloy. Una decisión complicada que pone sobre la mesa el problema de mantener las viejas costumbres cuando las cuentas del negocio empiezan a resentirse.
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