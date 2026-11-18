AlaZ | 18 de noviembre
La jugada más inteligente de David en AlaZ: guarda silencio para ganar a Moisés
Con empate a 21 aciertos, David ha preferido ser estratega, ha tirado de calculadora y ha vencido por tener menos fallos que Moisés.
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La estrategia de David para ganar este AlaZ ha sido tan sencilla como guardar silencio. Es verdad que ya había hecho antes los deberes, 21 aciertos que han sido suficientes por los fallos que Moisés ha cometido. De hecho, el marcador ha terminado con empate y ha sido el recuento de errores lo que ha desequilibrado la balanza. El riojano no ha podido evitar la derrota en su actual programa 50 en Pasapalabra.
La igualdad entre los dos concursantes ha empezado a resquebrajarse con el fallo de Moisés en la I, porque no es lo mismo “irritación” que “inflamación”. El riojano ha reaccionado después con el mejor turno de la tarde: nueve respuestas seguidas. Sin embargo, sabía que ya quedaba a merced de David.
Los dos concursantes han llegado al desenlace con empate a 21. David, estratega, no ha arriesgado hasta que Moisés ha vuelto a tropezar. Después, le ha valido con el silencio. ¡Revive este tenso AlaZ en el vídeo!
Las palabras más difíciles de hoy
Las respuestas más complicadas de David:
- Con la D > Apellido del dramaturgo autor de la obra El secuestro de Isabelita: Dalmaroni
- Con la M > Reprensión hecha en tono de burla advirtiendo de una falta que se daba a los antiguos colegios de universidades: Mesilla
- Con la P > Nombre del colectivo de arte urbano fundado en 2011 en Moscú por los artistas Igor Ponosov y Anton Polsky: Partizaning
- Con la R > Ciclista especializado en correr por terreno llano: Rodador
Las respuestas más complicadas de Moisés:
- Con la D > Nombre del periódico de Noruega fundado en 1869 por el escritor y editor Anthon Bang: Dagbladet
- Con la I > Alteración patológica en una parte del organismo que se caracteriza por calor, enrojecimiento, hinchazón y dolor: Inflamación
- Con la S > Zoquete de madera adaptada al interior del cañón sobre el que se colocaban y aseguraban las granadas esféricas: Salero
- Con la X > Apellido del filósofo autor del libro Historia de la filosofía oculta: Alexandrian
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