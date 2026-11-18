La estrategia de David para ganar este AlaZ ha sido tan sencilla como guardar silencio. Es verdad que ya había hecho antes los deberes, 21 aciertos que han sido suficientes por los fallos que Moisés ha cometido. De hecho, el marcador ha terminado con empate y ha sido el recuento de errores lo que ha desequilibrado la balanza. El riojano no ha podido evitar la derrota en su actual programa 50 en Pasapalabra.

La igualdad entre los dos concursantes ha empezado a resquebrajarse con el fallo de Moisés en la I, porque no es lo mismo “irritación” que “inflamación”. El riojano ha reaccionado después con el mejor turno de la tarde: nueve respuestas seguidas. Sin embargo, sabía que ya quedaba a merced de David.

Los dos concursantes han llegado al desenlace con empate a 21. David, estratega, no ha arriesgado hasta que Moisés ha vuelto a tropezar. Después, le ha valido con el silencio. ¡Revive este tenso AlaZ en el vídeo!

Las palabras más difíciles de hoy

Las respuestas más complicadas de David:

Con la D > Apellido del dramaturgo autor de la obra El secuestro de Isabelita: Dalmaroni

Con la M > Reprensión hecha en tono de burla advirtiendo de una falta que se daba a los antiguos colegios de universidades: Mesilla

Con la P > Nombre del colectivo de arte urbano fundado en 2011 en Moscú por los artistas Igor Ponosov y Anton Polsky: Partizaning

Con la R > Ciclista especializado en correr por terreno llano: Rodador

Las respuestas más complicadas de Moisés: