Niña Pastori ha pasado una de las peores semanas de su vida y ahora por fin logra respirar más aliviada: su presunta acosadora ha ingresado en prisión provisional. Una detención que llega después de haber quebrantado en varias ocasiones durante esta semana la orden de alejamiento que tenía sobre la artista.

El primer gran quebrantamiento de la orden de alejamiento se produjo hace unos meses, cuando fue detenida por rociar con gas pimienta al público en uno de los conciertos de Niña Pastori. Sin embargo, esta semana la artista se la ha encontrado en el supermercado e, incluso, en las inmediaciones de su casa.

"Se recorrió más de 1000 kilómetros para buscar a Niña Pastori en su urbanización", afirma Jorge García Badía, "le pagó 25 euros a un taxista que ha declarado para dar vueltas por la urbanización y no ser vista a pie". Desesperada, Niña Pastori acudió a la comisaría para denunciar los hechos, logrando que su presunta acosadora fuera detenida finalmente.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Yumara, la hija de la presunta acosadora. Según nos cuenta, ni ella ni sus hermanos tienen relación con ella y no saben por qué su madre actúa así. "Ni ella misma sabe por qué está actuando así", señala.

Yumara denuncia que su madre no debería entrar en prisión, sino en un lugar donde puedan ayudarla a recuperarse. "Psicológicamente no es una persona que esté bien", advierte Yumara, "sufre de depresión, toma medicación...".

La detenida podría pasar hasta dos años en prisión, dependiendo de lo que dure la instrucción. ¡No te pierdas toda la información que nos ha dado Jorge García Badía en el vídeo de arriba!