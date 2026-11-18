Era imposible que Moisés pasara desapercibido en esta tarde de Pasapalabra. Se han unido varios factores. El primer, lo “moderno” que se ha puesto, como ha señalado Roberto Leal. “Hay que atreverse”, ha afirmado el riojano. Acto seguido, él mismo ha revelado el motivo por el que se trataba de una tarde muy especial: sus 50 programas desde que regresó al concurso.

A Roberto se le había pasado este hito en su estadística, pero lo ha compensado con un gran abrazo de felicitación. Además, este medio centenar de tardes se suma a las 245 que llegó a cumplir en su anterior etapa en Pasapalabra. En conjunto, está a sólo cinco de llegar a 300.

Además, Moisés ha comentado el curioso guiño que David acababa de dedicarle en plena Silla Azul. “Estamos muy mal los dos”, ha asegurado. Ha coincidido que el barcelonés ha acertado con ‘samba’, una respuesta que hace unas semanas le supuso al riojano un disgusto en AlaZ.

“Se ha acordado y me ha mirado riéndose” ha revelado Moisés, destacando que ha sido “en plena Silla”. Se trata de una nueva demostración de la bonita complicidad entre los dos concursantes. ¡Descúbrelo en el vídeo!