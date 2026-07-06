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Mejores momentos | Asaltos

Las bonitas palabras de Melody emocionan a Lola y ambas se rompen al mismo tiempo

Lola y Melody han protagonizado uno de los momentos más emotivos de la segunda noche de Asaltos, emocionándose la una a la otra conforme la asesora iba hablando.

Melody en La Voz Kids

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Borja Tamayo
Publicado:

No es nada fácil contener la emoción cuando salen los jóvenes talents al escenario e iluminan el plató con sus espectaculares voces. Tampoco lo es cuando llega el momento de hablar, poniendo en valor el increíble trabajo que llevan a cabo. Por eso, ni Melody ni Lola han logrado contenerse cuando la asesora ha aplaudido a la pequeña estrella.

“Como llores tú, lloro yo”, le decía Melody antes de empezar a hablar. Unas palabras que bien recuerda a aquello que le dijo Lola durante La Gran Batalla: “Melody, no me llores que me lloro yo”. Bien, pues ninguna de las dos ha logrado contenerse y las lágrimas han ganado la partida.

“Estoy tremendamente feliz de estar aquí, en este…”, hasta ahí podía leer la cantante, cuya voz se rompía al mirar de frente a una Lola visiblemente emocionada. Por suerte, logró recomponerse para terminar su discurso y celebrar la suerte de estar en el equipo Fonsi y “tener una artista” como ella.

Una “enhorabuena” que la talent ha recogido con la alegría de quien está disfrutando cada actuación en el programa. ¡Revive este gran momento dando play al vídeo de arriba!

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