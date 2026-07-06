El impactante reencuentro de Idelmo con su hijo biológico 30 años después: "Hay muchas posibilidades de que seas mi padre"

Carlos Ramírez descubrió que era adoptado durante una discusión con su madre adoptiva. Fue un golpe muy duro que le hizo buscar desde entonces a su familia biológica. Debido a la inmadurez de aquel momento, pensó que no le habían querido y que le habían regalado. A los 15 años, cuando su madre adoptiva falleció de cáncer, paralizó la búsqueda.

Fue a los 19, cuando retomó de nuevo la investigación, la única información que consiguió fue saber que su madre biológica se llamaba Rosa, era una inmigrante colombiana con más hijos a su cargo y una inestabilidad económica. A principios de sus 20, se mudó a España, se casó y tuvo hijos, motivado por su mujer y un buen amigo, hizo de su búsqueda, un reto personal. Finalmente en 2025, a través de MyHeritage dio con el contacto de un primo lejano que vivía en Canarias, pero había fallecido. Sin embargo, en 2026, contactó con la viuda y esta le ofreció el número de Idelmo, un hombre de Venezuela.

Tras largas conversaciones y una prueba de ADN de una de las hijas de Idelmo, pudo comprobar que eran padre e hijo. "Le mando un mensaje, le digo que es un tema familiar y que si puede atenderme", asegura el protagonista. Por otro lado, Idelmo, confiesa que atendió la famosa llamada y quedó "en shock", cuando Carlos le dijo del tirón tras contarle la historia de su posible paternidad: "Hay muchas posibilidades de que seas mi padre".

Ahora, Carlos ha entendido que su madre biológica sólo quiso buscar una vida mejor para él. Desde que se encontró con su nueva familia, nadie le ha hecho sentirse un extraño, se siguen en redes sociales, se felicitan los días importantes y hablan casi todos los días.

La última misión que tiene pendiente Carlos, es encontrar a su madre Rosa.

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