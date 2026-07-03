Javier sentencia AlaZ en sólo cinco jugadas: 23 aciertos y una odisea para David

Rápido y eficaz, así ha sido el juego de Javier en este duelo contra David en AlaZ. De hecho, el madrileño ha sorprendido a su rival con esa velocidad, porque ha sentenciado la prueba en sólo cinco turnos y con 23 aciertos, a sólo dos del bote de 718.000 euros. En este programa, ha sido clave el pinchazo de David en Palabras Cruzadas, que le ha hecho llegar con menos segundos acumulados.

Javier ha comenzado la prueba y lo ha hecho de forma contundente: diez aciertos de un tirón. De hecho, los primeros lances en ambos atriles han hecho que se viera un extraño parcial de 15-0. David lo ha enmendado haciendo su propia jugada con una decena de respuestas correctas.

Sin embargo, Javier se ha empeñado en seguir acelerando: ha terminado su primera ronda con 22 aciertos, ha arañado otro en su siguiente turno y, pese a pedir letra, ya no ha arriesgado. Ese 23 se ha convertido en el gran reto de David cuando aún iba diez respuestas por abajo. Tenía tiempo suficiente para luchar por la remontada. ¡No te pierdas este frenético AlaZ en el vídeo!

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