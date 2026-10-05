Mejores momentos | 5 de octubre
Pleno de Miquel Fernández en La Pista: acierta, canta y hasta se atreve con el falsete de ‘Paradise City’
El actor ha vuelto a acertar a la primera, esta vez una canción del año 1987, por lo que ha bromeado: “Se nota la edad, ¿no?”.
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Miquel Fernández no sólo es un gran actor. En Pasapalabra ha vuelto a demostrar por qué fue un merecidísimo ganador de Tu cara me suena. En La Pista, ha acertado, ha cantado y hasta se ha atrevido con el falsete de ‘Paradise City’, el mítico éxito de Guns N’ Roses publicado en 1987. De paso, ha demostrado que tiene una gran memoria musical.
Al invitado le han bastado apenas unos segundos para reconocer el tema y firmar su segundo pleno consecutivo, dejando claro que los clásicos del rock siguen siendo territorio seguro para él. Elizabeth Reyes ha sido más rápida con el pulsador, pero ha tenido que rendirse al oído de su rival.
Tras la victoria, Miquel ha bromeado: “Se nota la edad, ¿no?”. Entre risas, ha evidenciado que pertenece a la época en la que esta canción se convirtió en éxito. ¡Dale al play!
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