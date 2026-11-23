El duelo entre estos concursantes centrales se está convirtiendo en todo un clásico de Pasapalabra. Los concursantes se han enfrentado en decenas de ocasiones convirtiendo esta rivalidad en histórica y luchando, esta vez, por 1.312.000 euros.

Pese al nivel de concentración que alcanzan ambos antes de comenzar su AlaZ, Moisés ha sufrido un lapsus terrible. El integrante del equipo azul ha fallado su segunda letra: “La he liado”, ha comentado.

Sin embargo, no se ha rendido y ha conseguido llegar a los últimos compases con posibilidades de rascar un empate ante David gracias a su fallo en la C cuando tan solo tenía que aguantar sin errores.

Finalmente, el propio David se ha plantado con 22 aciertos y un error y ha obligado a Moisés a llevar a cabo una remontada heroica para evitar la Silla Azul. ¡Impresionante!

Las palabras más difíciles de hoy:

El fallo y las no respondidas de David:

Con la C > Verja pequeña que se pone en el umbral de algunas casas para impedir el libre acceso al portal: Cancela (fallo)

Con la L > Nombre del personaje de la zarzuela El barquillero de Ruperto Chapi que es el pretendiente de Socorro: Lunaritos (no respondida)

Contiene la Y > Apellido del aviador que en 1922 batió el récord mundial de permanencia en vuelo sin motor con 3 horas y 22 minutos: Maneyrol (no respondida)

El fallo y las no respondidas de Moisés: