David, Adrián Lastra y Arantxa del Sol llegaban con plena confianza a las Palabras Cruzadas, sin embargo, su desempeño no ha sido el que esperaban. El equipo debía sacar apellidos de famosos y podían estar más perdidos.

El concursante central ha intentado tomar las riendas, pero solo ha podido sacar un apellido. Sus compañeros, siguiendo la misma táctica que él, han conseguido acertar una pregunta más

“¡Qué difícil, madre mía!”, ha dicho David visiblemente desesperado y desquiciado con la dificultad de la prueba. “¡Qué desastre!”, se ha escuchado exclamar a Arantxa también. ¡Revive este momento!