Adrián Lastra y Norma Ruíz, compañeros de profesión, pero rivales en Pasapalabra, se han vuelto a ver las caras en Pasapalabra. Pese a la buena sintonía que mantienen, los cara en La Pista son siempre tan divertidos como divertidos.

Ella aseguraba saberla desde que Roberto Leal les ha puesto el primer trozo de la canción y él, por su parte, también ha tratado de resolver por 5 segundos con la total convicción de tener la respuesta correcta.

Sin embargo, no ha sido hasta la tercera pista cuando Norma, después de escuchar el intento de Adrián, ha conseguido sacar la melodía, parte de la letra y resolver. ¡Así ha sido este momentazo!