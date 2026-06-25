“Me pasa como con los hombres”: Máximo Huerta, desatado... y frustrado en La Pista

“Buscando letras, buscando libro, buscando novio”, así de sincero ha comenzado Máximo Huerta este programa de Pasapalabra cuando Roberto Leal le ha dado la bienvenida y un abrazo. Y así de desatado se le ha visto también en La Pista. Durante su nuevo duelo contra Marta González de Vega, el escritor no se ha cohibido al hacer comentarios mordaces e indirectas personales.

La canción, que ha trasladado a los dos invitados al año 2006, les ha dejado algo confundidos porque a ambos les sonaba a Pulp Fiction. Máximo ha intentado hacer memoria tarareando. “No llego, ahí me quedo, me pasa como con los hombres”, ha comentado, desatando las risas.

Igual de bromista ha sido después, cuando Marta tampoco ha sacado la canción con un verso de la letra y el turno ha pasado a él. “Rebote”, ha dicho Roberto, a lo que el escritor ha respondido: “No, no rebotes, ya reboto yo”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!