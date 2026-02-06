El Rosco completo con el que Rosa Rodríguez ha ganado el bote de Pasapalabra

Rosa Rodríguez ha escrito su nombre con letras de oro en Pasapalabra al completar El Rosco y llevarse el mayor bote en la historia del concurso: 2.716.000 euros. La coruñesa de origen argentino sucede a Óscar Díaz en este hito, un año y nueve meses después de que lo lograra el madrileño, y se suma a un selecto club en el que también están Rafa Castaño, Pablo Díaz y Sofía Álvarez. Rosa Rodríguez se convierte en ganadora de Pasapalabra, siendo la quinta campeona en la actual etapa del concurso.

La concursante ha logrado este hito en su programa 307 en Pasapalabra. A su lado, Manu ha vivido el momento con expectación durante el desenlace, y después compartiendo su emoción y felicitándola. Los dos se han fundido en un abrazo, mientras la gallega estaba en shock y el confeti llenaba el plató.

El madrileño termina su experiencia después de 437 programas. No hay que olvidar que, como pareja, Manu y Rosa se han convertido en la pareja más longeva en la historia del concurso. Dejan su marca en 307 duelos. El madrileño abandona Pasapalabra con un premio acumulado de 270.600 euros.

En este Rosco, el definitivo, Manu ha comenzado la prueba con una ligera ventaja de tiempo, aunque Rosa ha vuelto a minimizar ese factor para mantener el duelo muy igualado. De hecho, ambos han terminado la primera vuelta con 20 aciertos y han vuelto a empatar con 21.

Ha sido después cuando Rosa ha empezado a subir los últimos escalones hacia un momento histórico y lo ha hecho peldaño a peldaño. Los nervios se han disparado, y en ella han sido visibles, cuando llegaba por tercera vez a 24 aciertos. Sólo le quedaba la M y en su mente ya tenía una posible respuesta: “Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP”.

Rosa se ha permitido pensar dos veces ese apellido y, a falta de sólo tres segundos, lo ha dicho: “Morrall”. Con el poco tiempo que quedaba, Roberto apenas ha podido mantener el misterio hasta gritar su ‘sí’ más eufórico, haciendo a Rosa ganadora de Pasapalabra y del mayor bote del programa. ¡Vuelve a ver El Rosco histórico de Manu al completo!