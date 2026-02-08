El curioso motivo por el que Rosa se ha llevado el confeti de Pasapalabra: "Me voy feliz de todo lo vivido"

Antena3
El plató de Pasapalabra vibró con el momento en el que Rosa Rodríguez se convertía en ganadora del bote más alto en la historia del concurso. Con el "sí" eufórico de Roberto Leal a su última respuesta, estallaron las emociones... y también el confeti.

La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar”

Una de las imágenes más curiosas de la celebración se produjo tras el programa. La campeona que acababa de conquistar un premio de 2.716.000 euros, empezó a recoger ese confeti. Para ella tenía un enorme valor simbólico. "El cumplimiento de un sueño, pero el de estas cosas que dices que es imposible o es extremadamente difícil", nos confiesa en declaraciones a la web de Pasapalabra.

La concursante asegura que ha trabajado para ganar el bote pero que no se imaginaba lográndolo. "Me voy feliz de todo lo vivido, para mí ya todo esto es el premio de mi vida", reconoce. La experiencia de Pasapalabra la ha cambiado: "Ya no la vida, sino a mí como persona". Por eso, todo ese confeti tiene un valor simbólico que, según nos ha contado en exclusiva, convertirá en un cuadro junto con la chapa con su nombre en el medio, la de color naranja de su último programa. ¡Dale al play!

