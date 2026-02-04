Mejores momentos | 4 de febrero
“Ha sido un poco metedura de pata”: Delia a punto de liarla en el panel cursi
La auxiliar de enfermería, Delia, ha resuelto cantando el panel de “tú eliges” con una frase cursi que ha cautivado a Jorge Fernández.
Tras, las anteriores tiradas de Delia, el destino la ha deparado la casilla del Exprés para resolver un panel que ya tenía solucionado casi al completo.
La concursante ha recuperado 275€ de los 825€ que había perdido con anterioridad al caer en la quiebra, y ha podido seguir jugando gracias al uso de un comodín.
A pesar de la presión y la rapidez que exige el formato Exprés, Jorge no ha olvidado que este panel se debe resolver cantando, a diferencia del resto, para darle ese toque cursi.
