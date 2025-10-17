Antena 3 LogoAntena3
Un Rosco especial para Manu por su récord de 361 programas: “Nunca pensé que superaría a Orestes”

El madrileño hace su propia definición de palabras como bote, futuro o récord, reconociendo que la experiencia “es un grado” en este concurso.

Un Rosco especial para Manu por su récord de longevidad en Pasapalabra: “Nunca pensé que superaría a Orestes”

Alberto Mendo
Llegar es un sueño. Otro es mantenerse, pero Manu ha superado todas las expectativas. Él mismo lo reconoce al hablar de Orestes Barbero y sus 360 programas: “Es un récord que nunca pensé que iba a superar”. Lo ha hecho y se ha convertido en el concursante más longevo en toda la historia de Pasapalabra.

Manu hace historia como el concursante con longevo de Pasapalabra y dedica un conmovedor mensaje a su abuela

Como celebración, Manu se enfrenta a su Rosco más personal… y diferente, porque esta vez le damos una palabra que él tiene que definir. Para la B de Bote, responde: “Un sueño”. Y va más allá cuando le preguntamos, con la F, por el Futuro: “¿Quién lo sabe? Espero que bonito, con el bote”.

Si algo tiene Manu, con la E, es Experiencia: “Te da muchas tablas en las pruebas, es un grado”. Con la P, destaca qué es Pasapalabra para él: “El programa de mi vida, aquel sueño por el que he luchado por estar”. Se ha hecho realidad y, además, con muchas R de Récords: “Son cosas que no piensas realmente y que, cuando van llegando, te hacen mucha ilusión”. ¡Descubre este Rosco tan especial en el vídeo!

