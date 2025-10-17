Celebramos su proeza
Un Rosco especial para Manu por su récord de 361 programas: “Nunca pensé que superaría a Orestes”
El madrileño hace su propia definición de palabras como bote, futuro o récord, reconociendo que la experiencia “es un grado” en este concurso.
Llegar es un sueño. Otro es mantenerse, pero Manu ha superado todas las expectativas. Él mismo lo reconoce al hablar de Orestes Barbero y sus 360 programas: “Es un récord que nunca pensé que iba a superar”. Lo ha hecho y se ha convertido en el concursante más longevo en toda la historia de Pasapalabra.
Como celebración, Manu se enfrenta a su Rosco más personal… y diferente, porque esta vez le damos una palabra que él tiene que definir. Para la B de Bote, responde: “Un sueño”. Y va más allá cuando le preguntamos, con la F, por el Futuro: “¿Quién lo sabe? Espero que bonito, con el bote”.
Si algo tiene Manu, con la E, es Experiencia: “Te da muchas tablas en las pruebas, es un grado”. Con la P, destaca qué es Pasapalabra para él: “El programa de mi vida, aquel sueño por el que he luchado por estar”. Se ha hecho realidad y, además, con muchas R de Récords: “Son cosas que no piensas realmente y que, cuando van llegando, te hacen mucha ilusión”. ¡Descubre este Rosco tan especial en el vídeo!
