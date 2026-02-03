Manu acaricia el bote con 23 aciertos en El Rosco y Rosa se aferra a la heroica

El bote sigue de Pasapalabra sigue escalando en su cifra récord y ha superado la increíble cifra de 2,7 millones de euros. En concreto, Manu y Rosa han jugado por un premio de 2.704.000 euros en un duelo muy intenso y exigente, y el madrileño incluso lo ha rozado al llegar a 23 aciertos. Ha sido curioso que, justo al comienzo de este programa, ambos concursantes han contado cómo vivieron los anteriores botes.

Rosa ha empezado esta vez El Rosco con once segundos de ventaja. Tras un buen inicio de cinco respuestas, se ha estancado y eso ha permitido que Manu marcara distancias durante parte del duelo. Sin embargo, los dos concursantes han llegado al final de la primera vuelta muy igualados: la gallega, con 19 aciertos tras un tirón de ocho; el madrileño, con 20 letras en verde.

Con todo aún por decidirse, los marcadores han reflejado un apasionante empate a 21. Manu aún tenía dos ases por sacar: ha puesto el Rosco al rojo vivo tan cerca de la gesta y ha incrementado la presión sobre Rosa. ¡No te pierdas el desenlace en el vídeo!