El Rosco | 3 de febrero

Manu acaricia el bote con 23 aciertos en El Rosco y Rosa se aferra a la heroica

El concursante madrileño ha ido escalando hasta quedarse a sólo dos letras de ganar 2.704.000 euros en un duelo trepidante.

Alberto Mendo
Publicado:

El bote sigue de Pasapalabra sigue escalando en su cifra récord y ha superado la increíble cifra de 2,7 millones de euros. En concreto, Manu y Rosa han jugado por un premio de 2.704.000 euros en un duelo muy intenso y exigente, y el madrileño incluso lo ha rozado al llegar a 23 aciertos. Ha sido curioso que, justo al comienzo de este programa, ambos concursantes han contado cómo vivieron los anteriores botes.

Así vivió Rosa el bote de Óscar en Pasapalabra: un recuerdo asociado... ¡a una empanada!

Rosa ha empezado esta vez El Rosco con once segundos de ventaja. Tras un buen inicio de cinco respuestas, se ha estancado y eso ha permitido que Manu marcara distancias durante parte del duelo. Sin embargo, los dos concursantes han llegado al final de la primera vuelta muy igualados: la gallega, con 19 aciertos tras un tirón de ocho; el madrileño, con 20 letras en verde.

Con todo aún por decidirse, los marcadores han reflejado un apasionante empate a 21. Manu aún tenía dos ases por sacar: ha puesto el Rosco al rojo vivo tan cerca de la gesta y ha incrementado la presión sobre Rosa. ¡No te pierdas el desenlace en el vídeo!

Pasapalabra» Rosco

Programas

