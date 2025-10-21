El bote de Pasapalabra llega al récord histórico de 2.272.000 euros que ganó Rafa Castaño

El bote de Pasapalabra ha vuelto a alcanzar su récord histórico: los 2.272.000 euros que Rafa Castaño consiguió al completar El Rosco. Desde entonces, ningún concursante había logrado hacerse con el premio, y han pasado 363 programas, los mismos que lleva compitiendo Manu, actual aspirante junto a Rosa.

El madrileño ha recordado que, cuando Rafa conquistó el bote, él se preparaba para entrar en el concurso. “Estaba estudiando precisamente para venir aquí”, ha contado. Ahora, con el récord igualado, la gran pregunta vuelve a ser la misma: ¿cuándo caerá el próximo bote histórico?