Los Sánchez Saborido se someten a un divertido test sobre Japón, ¿quién ganará?

La familia Sánchez Saborido se atreven con todo y así nos los han demostrado en El capitán en Japón.

Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Daniela y Salma se han sometido a un divertido test para demostrar sus conocimientos sobre Japón.

¿Cuál es la capital? ¿Con qué moneda pagan en el país del sol naciente? ¿Cómo se llaman las típicas aguas termales? No te pierdas sus divertidas respuestas sobre todo lo que conocen de Japón.