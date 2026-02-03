Antena3
Javier Veiga lidera el ¿Dónde Están? para Rosa y triunfa con el musical Cats

El actor ha conseguido ayudar a Rosa completando el panel, un pleno fundamental porque Manu también lo había logrado con Cabaret.

Alberto Mendo
Roberto Leal ha propuesto a concursantes e invitados disfrutar de dos musicales en la prueba del ¿Dónde Están?. Manu ha sido el encargado de elegir y se ha quedado con Cabaret. Una vez más, ha estado infalible y ha completado el panel con seguridad. Lo necesitaba, pues iba por detrás en el marcador incluso pese a haber ganado en La Pista con una canción de Antonio Machín.

Manu se pone romántico en La Pista y se lleva el duelo gracias a Machín

Por su parte, Rosa ha jugado con palabras relacionadas con el musical Cats. En el caso de la coruñesa, el trabajo de equipo ha sido fundamental pues quien ha terminado firmando el pleno ha sido Javier Veiga. Como curiosidad, detrás de uno de los números estaba ‘Memory’, justo de lo que ha hecho gala el actor.

Además, Roberto Leal ha destacado otro detalle: “Y encima acabando en la palabra ‘líder’”. De esta forma, Rosa ha podido llegar a El Rosco con ventaja de tiempo. ¡Revive en el vídeo este pleno de Javier Veiga!

