Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora sobre el temporal que azota Andalucía

La borrasca Leonardo está causando estragos en nuestro país. El sur peninsular está siendo la zona más afectada, donde las lluvias y el riesgo de inundaciones han obligado a activar la alerta roja por peligro extraordinario en Grazalema (Cádiz), serranía de Ronda (Málaga) y en el Estrecho (Cádiz).

La lluvia ha provocado desalojos, la cancelación de algunos servicios y de las clases en los colegios y el corte de un centenar de carreteras en Andalucía. Una situación que hacía años que no se vivía con tanta intensidad.

Se espera que la borrasca comience a disiparse el fin de semana. Hasta entonces, las autoridades piden extremar la precaución. ¡No te pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h, la última hora del temporal!