Alejandro se lo piensa en El Rosco: firmar el empate con Francisco... ¡o ir a por todas!

Alejandro y Francisco han vuelto a protagonizar un duelo intenso e igualado en El Rosco, compitiendo por un bote de 130.000 euros. De hecho, ambos han llegado al momento decisivo empatados a 22 aciertos. Los dos están asombrando incluso más allá de esta prueba: el madrileño, reencontrándose con el triunfo en el ¿Dónde Están?; el gaditano, repitiendo pleno en La Pista.

Con 14 segundos de ventaja, Alejandro ha inaugurado este Rosco, aunque ha pasado en la A. Por su parte, Francisco ha arrancado ya con una racha de siete respuestas, marcando otra vez un alto ritmo en el juego. De hecho, ha brillado con otro turno de diez aciertos, punto de mayor diferencia con su rival con un parcial de 20-7. Instantes después, ha terminado la primera vuelta con 21 letras en verde.

Alejandro ha ido recortando poco a poco esa gran distancia hasta empatar e, incluso, dar la vuelta a la situación con 22 aciertos. Francisco le ha igualado y se ha plantado. El desenlace estaba en manos del madrileño: firmar tablas o ir a por todas. Se le ha visto pensárselo y dudar. ¡Descubre en el vídeo la decisión que ha marcado el final de El Rosco!