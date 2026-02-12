Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 12 de febrero

Elena Rivera salva de milagro el pleno del ¿Dónde Están?: “¡Qué ilusión!”

Sólo quedaba un segundo cuando la actriz ha dicho el último número, logrando que Alejandro se quedara con los veinte segundos de la prueba tras el fallo del equipo de Francisco.

2-ilusion

Elena Rivera completa en el último segundo el pleno del ¿Dónde están?

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Elena Rivera se ha convertido en la heroína de la tarde en Pasapalabra, especialmente para Alejandro, gracias al agónico pero espectacular pleno que ha conseguido en el ¿Dónde Están?. De paso, ha conseguido resarcirse de su derrota en La Pista en este programa, con Víctor Palmero haciendo pleno en ese duelo con ‘Helo’ en una versión hilarante.

1-helo

Víctor Palmero cantando 'Helo'

Mientras que el equipo de Francisco ha jugado con sinónimos de “terminar”, fallando con su panel, el de Alejandro se ha encontrado palabras relacionadas con “empezar”. Desde precisamente el inicio, no se les ha dado nada mal. De hecho, Pablo Carbonell ha estado a punto de dejar la prueba resuelta, aunque ha tropezado a falta de tres números.

Todos han entrado después en ese bucle, quedándose en ese límite, hasta que ha llegado el turno de Elena cuando ya sólo quedaban quince segundos. Era la última oportunidad para el equipo azul y la actriz no la ha dejado escapar, logrando el pleno justo en el último momento. “¡Qué ilusión!”, ha reconocido. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

4-rosco12f

¡Una primera vuelta de 22 aciertos! Francisco se planta y lanza un órdago a Alejandro en El Rosco

3-vinculo

Pablo Carbonell destapa su increíble vínculo con Francisco: “Iba a su casa y debía de tener como 4 años”

2-ilusion

Elena Rivera salva de milagro el pleno del ¿Dónde Están?: “¡Qué ilusión!”

1-helo
Mejores momentos | 12 de febrero

La hilarante versión que Víctor Palmero hace con ‘Helo’: “Fíjate que el tío canta bien…”

Elena Rivera
¡Enhorabuena!

Elena Rivera confirma que se casa: "Vamos a hacer ahora 15 años juntos"

Selena
Entrevista

Selena se pronuncia sobre la ruptura de Sonia y Selena: "Esto es 'ghosting' en toda regla"

El reencuentro de Sonia y Selena duró menos de lo esperado. Diez meses después de su participación en el Benidorm Fest, el dúo se disolvía envuelto en polémicas. ¿Fue una decisión unilateral?

Estrella Morente
Exclusiva

Estrella Morente desmiente los rumores de separación con Javier Conde: "Está todo en orden, me sorprenden las noticias"

Ante los rumores de que Estrella Morente y su marido Javier Conde llevaban vidas por separado, la propia artista ha querido pronunciarse. Nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo nos cuenta todos los detalles.

Urdangarin

La reacción de los hijos de Iñaki Urdangarin a sus memorias: "Están contentos y agradecidos"

Estafa banco

José Antonio, víctima de la estafa del falso aviso del banco: "Recibí un mensaje de que estaban intentando acceder a mi cuenta"

Boticaria García

Lluvia, humedad y moho: Boticaria García nos cuenta cómo deshacernos del enemigo invisible que empeora las alergias

Publicidad