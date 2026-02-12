Elena Rivera salva de milagro el pleno del ¿Dónde Están?: “¡Qué ilusión!”

Elena Rivera se ha convertido en la heroína de la tarde en Pasapalabra, especialmente para Alejandro, gracias al agónico pero espectacular pleno que ha conseguido en el ¿Dónde Están?. De paso, ha conseguido resarcirse de su derrota en La Pista en este programa, con Víctor Palmero haciendo pleno en ese duelo con ‘Helo’ en una versión hilarante.

Mientras que el equipo de Francisco ha jugado con sinónimos de “terminar”, fallando con su panel, el de Alejandro se ha encontrado palabras relacionadas con “empezar”. Desde precisamente el inicio, no se les ha dado nada mal. De hecho, Pablo Carbonell ha estado a punto de dejar la prueba resuelta, aunque ha tropezado a falta de tres números.

Todos han entrado después en ese bucle, quedándose en ese límite, hasta que ha llegado el turno de Elena cuando ya sólo quedaban quince segundos. Era la última oportunidad para el equipo azul y la actriz no la ha dejado escapar, logrando el pleno justo en el último momento. “¡Qué ilusión!”, ha reconocido. ¡No te lo pierdas en el vídeo!