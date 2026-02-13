Antena3
Mejores momentos | 13 de febrero

Alejandro ilusiona al completar el ¿Dónde Están? a la primera: “Está encontrando el camino”

El concursante ha vuelto a encontrar el camino para conseguir el pleno en esta prueba y, además, en su primer turno.

Alejandro completa el ¿Dónde Están?

Alberto Mendo
Publicado:

Los espectadores de Pasapalabra se acostumbraron a ver, hasta hace escasos días y durante 437 programas, cómo Manu hacía fácil la prueba del ¿Dónde Están?. Otros concursantes que le precedieron también firmaron una estadística impecable. Sin embargo, lograr el pleno es algo realmente complicado, como bien saben los invitados y también los nuevos concursantes que están participando.

Por eso, Alejandro ha dejado a todos ilusionados cuando ha resuelto el panel. “Está encontrando el camino”, ha afirmado Roberto Leal, pues no es la primera vez que el madrileño hace pleno en los cinco programas que lleva. De la misma forma, el presentador se está entusiasmando con Francisco por lo bien que se le está dando La Pista: sigue sin perder y ha vuelto a acertar a la primera.

Francisco sigue con su buena racha en La Pista

Además, el ¿Dónde Están? ha dejado una anécdota cuando Alejandro tenía que elegir entre las actrices Belén Rueda y Belén Cuesta. Se ha decantado por la segunda opción y Miguel Lago ha bromeado: “Yo creo que nos cuesta más”. El concursante le ha respondido con otro juego de palabras: “El otro va rodado”. ¡Dale al play!

