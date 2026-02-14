Antena3
Clasificación | Programa 6

Daniel Illescas quita el liderazgo a Willy Bárcenas en el ranking general

La clasificación ha cambiado tras la sexta gala de El Desafío. Willy Bárcenas ha perdido el liderazgo frente a un implacable Daniel Illescas.

Julio Gil López
Publicado:

El ranking general ha dado un vuelco tras el sexto programa de El Desafío. Daniel Illescas se ha convertido en el nuevo líder desbancando a Willy Bárcenas y la tercera posición ha pasado a ocuparla Patricia Conde.

José Yélamo ha bajado al cuarto puesto y le sigue Jessica Goicoechea. Eduardo Navarrete ha escalado dos posiciones tras ganar la gala.

Los dos últimos puestos del ranking los ocupan Eva Soriano y María José Campanario.

Roberto Leal, alucina: "¡Parecía imposible, récord histórico de El Desafío!"

