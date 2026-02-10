Antena3
Un trovador

El gran secreto de los poemas de Manu en Pasapalabra: "Ese don de la palabra le viene del abuelo"

Además de haber dejado un récord de longevidad con 437 programas, el madrileño siempre será recordado por su vena poética con sus versos para despedir a los invitados.

El otro gran legado de Manu en Pasapalabra: sus mejores poemas de despedida

Alberto Mendo
Manu se ha despedido de Pasapalabra como una leyenda del concurso. Lo único que le ha faltado realmente es llevarse el bote, hito histórico que ha firmado Rosa, pero el madrileño protagoniza otro capítulo de oro con sus récords. Además, ha dejado otra huella inolvidable que echarán de menos tanto los espectadores como los invitados, y también Roberto Leal. Se trata de su vena poética.

Desde el principio, Manu demostró su afición a los juegos de palabras. Poco a poco, lo fue demostrando con unos ingeniosos versos que dedicaba a los invitados en el momento de despedirles antes de jugar El Rosco. Lo convirtió en tradición, en un clásico que despertaba las sonrisas de los protagonistas de esos guiños y el asombro de todo el público. Gracias al tío de Manu, sabemos que "ese don de la palabra le viene del abuelo".

Rafa Toral también recuerda cómo empezó todo durante los viajes largos, en concreto en un viaje a Cuenca: "Tenía que hacer una rima consonante con cada pueblo que pasábamos, fuese el que fuese". ¡Descubre el secreto de este don de Manu en el vídeo!

