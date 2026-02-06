Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

Mejores momentos | 5 de febrero

El regreso de Rosa a su hogar en La Coruña con el bote de 2.716.000 euros de Pasapalabra

Una cámara del programa acompaña a la flamante campeona hasta su casa, donde recibe el abrazo de su familia.

El regreso de Rosa a su hogar en La Coruña con el bote de 2.716.000 euros de Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Aún con toda la adrenalina de ser la ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra, Rosa ha puesto rumbo a su casa en La Coruña. La concursante ha ido directa desde el plató: ha cogido la maleta de su camerino y un coche la ha acercado hasta el aeropuerto. Poco a poco, ha empezado a asimilar todo lo que acababa de vivir: “Tanto el momento de las 25 como el después, realmente es un shock”.

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Ya acercándose a su hogar en La Coruña, que la recibe con lluvia, Rosa mantiene una mezcla de sensaciones: “No soy consciente para nada de que me he llevado ese bote”. Lo que sí sabe es que, cuando Roberto Leal le dijo su eufórico ‘sí’, las primeras personas en las que pensó su madre y su hermana. De hecho, a ambas les ha dado la buena noticia en directo en el programa.

“¿Tienes pizza en el congelador para celebrar que me llevo 2.716.000 euros?”, le ha preguntado Rosa a su madre, Irma . Después, hablando con su hermana Alejandra, ha confesado una promesa pendiente que se convertirá en su primer capricho con el bote: un viaje por toda Argentina.

Cuando al fin ha llegado a su casa, Rosa se ha fundido en un primer abrazo con su madre. Después, con Alejandra, y con su padre y con el resto de la familia que, con tantos nervios como la concursante, la estaba esperando. Ha sido un momento lleno de emoción, de saltos, de alegría. ¡Revívelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El regreso de Rosa a su hogar en La Coruña con el bote de 2.716.000 euros de Pasapalabra

El regreso de Rosa a su hogar en La Coruña con el bote de 2.716.000 euros de Pasapalabra

Las lágrimas de Rosa al dar la noticia del bote a su madre: “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar?”

Las lágrimas de Rosa al dar la noticia del bote a su madre: “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar?”

Así se despide Roberto Leal de Manu y de Rosa

Así se despide Roberto Leal de Manu y de Rosa: “Me pregunto qué hacemos ahora sin vosotros”

El conmovedor mensaje de Manu
Mejores momentos | 5 de febrero

El conmovedor mensaje de Manu al despedirse de Pasapalabra sin el bote: “La vida es así, pero continúa”

Las emotivas palabras de Rosa a Manu tras ganar el bote de Pasapalabra: “Te lo merecías tanto o más”
Mejores momentos | 5 de febrero

Las emotivas palabras de Rosa a Manu tras ganar el bote de Pasapalabra: “Te lo merecías tanto o más”

La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar”
Mejores momentos | 5 de febrero

La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar”

La concursante coruñesa ha tardado en salir del shock tras haber completado El Rosco, mientras caía el confeti y recibía los abrazos de Manu y Roberto Leal. Después, han aflorado las lágrimas en sus ojos al darse cuenta de que se convierte en la quinta ganadora de Pasapalabra.

El Rosco completo con el que Rosa Rodríguez ha ganado el bote de Pasapalabra
Mejores momentos | 5 de febrero

El Rosco completo con el que Rosa Rodríguez ha ganado el bote de Pasapalabra

Manu y Rosa se han enfrentado por un bote de 2.716.000 euros, el mayor premio en toda la historia del concurso, y la coruñesa se ha proclamado campeona tras 307 programas.

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Baskstreet Boys protagoniza el último duelo entre Manu y Rosa en La Pista: al ritmo de ‘Everybody’

Baskstreet Boys protagoniza el último duelo entre Manu y Rosa en La Pista: al ritmo de ‘Everybody’

La broma de Manu con Pablo Rivero: “Qué detallazo que hayáis traído a mi padre”

La broma de Manu con Pablo Rivero: “Qué detallazo que hayáis traído a mi padre”

Publicidad