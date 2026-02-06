El regreso de Rosa a su hogar en La Coruña con el bote de 2.716.000 euros de Pasapalabra

Aún con toda la adrenalina de ser la ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra, Rosa ha puesto rumbo a su casa en La Coruña. La concursante ha ido directa desde el plató: ha cogido la maleta de su camerino y un coche la ha acercado hasta el aeropuerto. Poco a poco, ha empezado a asimilar todo lo que acababa de vivir: “Tanto el momento de las 25 como el después, realmente es un shock”.

Ya acercándose a su hogar en La Coruña, que la recibe con lluvia, Rosa mantiene una mezcla de sensaciones: “No soy consciente para nada de que me he llevado ese bote”. Lo que sí sabe es que, cuando Roberto Leal le dijo su eufórico ‘sí’, las primeras personas en las que pensó su madre y su hermana. De hecho, a ambas les ha dado la buena noticia en directo en el programa.

“¿Tienes pizza en el congelador para celebrar que me llevo 2.716.000 euros?”, le ha preguntado Rosa a su madre, Irma . Después, hablando con su hermana Alejandra, ha confesado una promesa pendiente que se convertirá en su primer capricho con el bote: un viaje por toda Argentina.

Cuando al fin ha llegado a su casa, Rosa se ha fundido en un primer abrazo con su madre. Después, con Alejandra, y con su padre y con el resto de la familia que, con tantos nervios como la concursante, la estaba esperando. Ha sido un momento lleno de emoción, de saltos, de alegría. ¡Revívelo en el vídeo!