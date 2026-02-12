Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Con una poesía en inglés

"Uno llega a volar": el emotivo mensaje de Rosa en sus redes sociales

La concursante, en su primera publicación tras ganar el histórico bote en Pasapalabra, da las gracias y asegura que continúa "en una nube".

"Uno llega a volar": el emotivo mensaje de Rosa en sus redes sociales

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Al cumplirse justo una semana de su hito en Pasapalabra, Rosa Rodríguez ha hecho una publicación en sus redes sociales. La ganadora del mayor bote en la historia del concurso ha decidido compartir con sus seguidores cómo se encuentra: "Continúo en una nube". Parece que, de alguna forma, sigue en el shock en el que entró nada más completar El Rosco.

La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar”

"Cuidado con lo que deseas… porque, a veces, los deseos (y los sueños) se convierten en realidad", expresa la coruñesa en su mensaje. Además de dar las gracias "por todo el cariño" que ha recibido, añade un poema en inglés del australiano Erin Hanson sobre superar los miedos.

Rosa, que acompaña su texto con dos imágenes del momento en el que hizo historia en Pasapalabra, concluye su mensaje animando a "Soñar. Luchar. Creer. Trabajar. Porque, a veces, las cosas no salen, pero, a veces… ¡Ah! Uno llega a volar".

2-ilusion

Elena Rivera salva de milagro el pleno del ¿Dónde Están?: “¡Qué ilusión!”

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

"Uno llega a volar": el emotivo mensaje de Rosa en sus redes sociales

"Uno llega a volar": el emotivo mensaje de Rosa en sus redes sociales

Vuelve a ver la entrevista completa a Samantha Vallejo-Nágera

Vuelve a ver la entrevista completa a Samantha Vallejo-Nágera

"Empecé por una apuesta": Samantha Vallejo-Nágera desvela porqué decidió dedicarse a la cocina

"Empecé por una apuesta": Samantha Vallejo-Nágera desvela porqué decidió dedicarse a la cocina

Marron juega con el fuego: sorprende a Samantha Vallejo-Nágera destripando una llama
Aviso: no hacer en casa

Marron juega con el fuego: sorprende a Samantha Vallejo-Nágera destripando una llama

Los próximos invitados de El Hormiguero serán Hovik Keuchkerian, Los Chunguitos, Emiliano García Page y Elena Furiase
¡Bienvenidos!

Los próximos invitados de El Hormiguero serán Hovik Keuchkerian, Los Chunguitos, Emiliano García Page y Elena Furiase

4-rosco12f
El Rosco | 12 de febrero

¡Una primera vuelta de 22 aciertos! Francisco se planta y lanza un órdago a Alejandro en El Rosco

El concursante gaditano ha vuelto a sorprender a su rival, que se ha quedado a solas con Roberto Leal cuando aún tenía sólo la mitad de aciertos.

3-vinculo
Mejores momentos | 12 de febrero

Pablo Carbonell destapa su increíble vínculo con Francisco: “Iba a su casa y debía de tener como 4 años”

El concursante ha contado que su padre fue profesor del cantante y que hasta le daba clases particulares, por lo que se conocieron cuando eran prácticamente niños.

2-ilusion

Elena Rivera salva de milagro el pleno del ¿Dónde Están?: “¡Qué ilusión!”

1-helo

La hilarante versión que Víctor Palmero hace con ‘Helo’: “Fíjate que el tío canta bien…”

Elena Rivera

Elena Rivera confirma que se casa: "Vamos a hacer ahora 15 años juntos"

Publicidad