"Uno llega a volar": el emotivo mensaje de Rosa en sus redes sociales

Al cumplirse justo una semana de su hito en Pasapalabra, Rosa Rodríguez ha hecho una publicación en sus redes sociales. La ganadora del mayor bote en la historia del concurso ha decidido compartir con sus seguidores cómo se encuentra: "Continúo en una nube". Parece que, de alguna forma, sigue en el shock en el que entró nada más completar El Rosco.

"Cuidado con lo que deseas… porque, a veces, los deseos (y los sueños) se convierten en realidad", expresa la coruñesa en su mensaje. Además de dar las gracias "por todo el cariño" que ha recibido, añade un poema en inglés del australiano Erin Hanson sobre superar los miedos.

Rosa, que acompaña su texto con dos imágenes del momento en el que hizo historia en Pasapalabra, concluye su mensaje animando a "Soñar. Luchar. Creer. Trabajar. Porque, a veces, las cosas no salen, pero, a veces… ¡Ah! Uno llega a volar".