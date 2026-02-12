Antena3
Mejores momentos | 12 de febrero

Pablo Carbonell destapa su increíble vínculo con Francisco: “Iba a su casa y debía de tener como 4 años”

El concursante ha contado que su padre fue profesor del cantante y que hasta le daba clases particulares, por lo que se conocieron cuando eran prácticamente niños.

3-vinculo

La bonita casualidad que une a Francisco y a Pablo Carbonell

Alberto Mendo
Publicado:

El mundo está lleno de maravillosas casualidades como el vínculo que une a Francisco, el concursante que ha vivido su segundo programa en Pasapalabra, y a Pablo Carbonell. Roberto Leal lo ha descubierto y ha esperado a que el propio concursante lo desvelara antes de comenzar su Rosco, en el momento en el que ha despedido a los invitados.

Ni el propio concursante ni el cantante sabían que tenían un pasado común hasta que han estado charlando. “Mi padre fue maestro suyo hace 50 años por lo menos, tanto en el colegio como en clases particulares”, ha revelado Francisco. Pablo ha seguido contando la anécdota: “Iba a su casa y debía de tener como 4 años”.

El cantante ha demostrado el cariño que tenía por Don Francisco, como curiosamente también se llama el padre del concursante: “Le quería un montón, me parecía un profesor maravilloso”. Fue en la etapa en la que el participante seguía viviendo en su Cádiz natal antes de que su familia se trasladara a Badajoz. Roberto Leal ha destacado “la importancia de esos profesores y profesoras que han marcado nuestras vidas para siempre”. ¡Descubre todos los detalles de esta emotiva casualidad en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

