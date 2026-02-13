La Voz Kids abre el casting para niños y niñas de 7 a 15 años

La Voz Kids prepara una nueva edición llena de ilusión, talento y emoción y abre oficialmente su casting para descubrir a las jóvenes promesas de la música. El exitoso formato regresa con el objetivo de encontrar a niños y niñas con pasión por la música o y ganas de vivir una experiencia única sobre el escenario.

Si tu hijo o hija tiene entre 7 y 15 años y sueña con cantar ante los coaches y el gran público, es el momento de cumplir su sueño. Las familias ya pueden inscribir a los pequeños artistas en el casting y dar el primer paso hacia una aventura inolvidable en la que la música y el aprendizaje van de la mano.

El camino para convertirse en artista comienza apuntándose al casting. Una experiencia que recordarán toda la vida. Rellena el formulario y apúntate al casting de La Voz Kids.