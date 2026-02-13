Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Participa!

La Voz Kids abre el casting para niños y niñas de 7 a 15 años

El programa musical inicia el proceso de selección para encontrar a las mejores voces infantiles que sueñan con cantar. Rellena el siguiente formulario para participar en la próxima edición.

Apúntate al casting de 'La Voz Kids'
  • La Voz 2026 abre el casting y busca a las próximas grandes voces del país

Publicidad

antena3.com
Publicado:

La Voz Kids prepara una nueva edición llena de ilusión, talento y emoción y abre oficialmente su casting para descubrir a las jóvenes promesas de la música. El exitoso formato regresa con el objetivo de encontrar a niños y niñas con pasión por la música o y ganas de vivir una experiencia única sobre el escenario.

Si tu hijo o hija tiene entre 7 y 15 años y sueña con cantar ante los coaches y el gran público, es el momento de cumplir su sueño. Las familias ya pueden inscribir a los pequeños artistas en el casting y dar el primer paso hacia una aventura inolvidable en la que la música y el aprendizaje van de la mano.

El camino para convertirse en artista comienza apuntándose al casting. Una experiencia que recordarán toda la vida. Rellena el formulario y apúntate al casting de La Voz Kids.

¡Lucas Paulano hace historia! Se convierte en ganador de La Voz Kids, el más joven del formato

Lucas Paulano gana La Voz Kids 2025 y hace historia en el equipo de Manuel Turizo

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Rifirrafe

Rifirrafe entre el multipropietario Jon Goitia y el socialista Javier Gutiérrez: "Bendito problema tener 15 pisos"

Consejos

Consejos para evitar que te estafen con los avisos o llamadas del falso banco: ¿cómo saber si es real?

Lola Lolita regresa a El Desafío: “Mis consejos no valen un pimiento”

Lola Lolita regresa a El Desafío: “Mis consejos no valen un pimiento”

Rosa se reivindica como ganadora de Pasapalabra sin etiquetas: "Ha sido una liberación"
Su papel como referente

Rosa se reivindica como ganadora de Pasapalabra sin etiquetas: "Ha sido una liberación"

Daniela se burla de Joaquín conduciendo la autocaravana
Contenido extra

VÍDEO INÉDITO: Daniela se burla de Joaquín conduciendo la autocaravana: “Papá, si vas a diez por hora”

Carmen Morodo
POLÉMICAS DECLARACIONES

Carmen Morodo, sobre las declaraciones de Óscar López: "Es un chupatintas del partido"

El ministro culpa a Javier Lambán, del declive socialista en las elecciones de Aragón: "En lugar de hacer oposición se dedicó a hacer otra cosa".

Nicolás Redondo, crisis diplomática Sánchez- UE
Choque en la UE

¿Ninguneo de la Unión Europea a España o "numerito" de Pedro Sánchez?: "Todo lo que se hace se paga rotundamente"

Un encuentro previo a la cumbre europea celebrada en Bélgica ha sido el foco de una polémica internacional que tiene en su centro a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno español dice haberse quejado por haber sido excluido de una reunión que tenía lugar unas horas antes. Giorgia Meloni, presidenta de Italia, y Bart De Wever, han desmentido a Sánchez.

Logo La Voz

La Voz 2026 abre el casting y busca a las próximas grandes voces del país

Apúntate al casting de 'La Voz Kids'

La Voz Kids abre el casting para niños y niñas de 7 a 15 años

Samantha Vallejo-Nágera flipa con el maxificador de alimentos: "Nunca había ganado tanto"

Samantha Vallejo-Nágera flipa con el maxificador de alimentos: "Nunca había ganado tanto"

Publicidad