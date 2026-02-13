Antena3
La Voz 2026 abre el casting y busca a las próximas grandes voces del país

El talent show musical abre el plazo de inscripción para encontrar a los artistas que brillarán en la próxima edición de La Voz en Antena 3.

LaVoz 2026 ya ha arrancado motores y abre oficialmente su casting para descubrir a las nuevas voces que conquistarán el escenario del programa. El talent show musical regresa con una nueva edición cargada de emoción, talento y momentos inolvidables, y busca a los artistas que estén dispuestos a dar el paso más importante de sus vidas.

Todas las personas que sueñan con dedicarse a la música y demostrar su talento ante los coaches y millones de espectadores ya pueden inscribirse en el casting. ¿Quieres cumplir tu sueño y trabajar con los mejores? No lo dudes y vive la experiencia única de subirte al escenario de La Voz.

Convertirse en artista comienza con una decisión: apuntarse al casting. La próxima gran voz puede estar en cualquier lugar, y La Voz 2026 quiere encontrarla. Si tienes talento, personalidad y ganas de luchar por tu sueño, este es tu momento.

