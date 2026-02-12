Antena3
¡Una primera vuelta de 22 aciertos! Francisco se planta y lanza un órdago a Alejandro en El Rosco

El concursante gaditano ha vuelto a sorprender a su rival, que se ha quedado a solas con Roberto Leal cuando aún tenía sólo la mitad de aciertos.

Parece pronto para asegurar que es su estrategia preferida, pero Francisco ha vuelto a brillar con su ‘primevueltismo’. De hecho, ha pillado otra vez desprevenido a Alejandro, obligado a una remontada heroica. Ha sido un duelo de alto voltaje que ha tenido como prólogo una curiosa anécdota. Francisco ha contado el vínculo que le unió en el pasado a Pablo Carbonell: su padre fue maestro del cantante.

Esta vez ha sido Alejandro quien ha llegado con más tiempo a El Rosco, 21 segundos de diferencia. Sin embargo, este factor ha sido intranscendente ante la velocidad con la que ha jugado Francisco. Sólo ha necesitado cuatro turnos para completar la primera vuelta: ¡con 22 aciertos! Después, se ha plantado, lanzando un órdago a su rival.

De esta forma, Alejandro se ha quedado a solas con Roberto Leal cuando aún iba por la Q y tenía la mitad de aciertos, 11. Por lo tanto, se ha enfrentado a su mayor examen hasta la fecha en Pasapalabra. ¡Descubre el final de este espectacular Rosco en el vídeo!

