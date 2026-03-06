La boda más esperada llega la próxima semana a Sueños de libertad: ¡Digna y Damián por fin se casan!

La próxima semana en Sueños de libertad nos vamos de boda.

Algunas historias se hacen esperar, pero cuando llegan son para siempre. Y este es el caso de Damián y Digna, cuya historia de amor no ha sido precisamente fácil.

Estuvieron a punto de casarse, pero los secretos familiares y las mentiras provocaron que todo se truncara.

Después, Digna se casó con don Pedro, pero ella en el fondo siempre estuvo enamorada de Damián De la Reina.

Pero como tras la tormenta llega la calma, juntos han demostrado que pueden con todo y sellarán por fin este amor con una boda en las que Pablo y Nieves serán sus testigos y los únicos invitados de este enlace.

¿Por qué no acudirán su respectivos hijos y familia? ¡Descúbrelo la próxima semana en Sueños de libertad! De lunes a viernes, a las 15:45h, en Antena 3.