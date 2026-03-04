El emotivo mensaje de Alejandro a sus hermanos, con mención especial a su “entrenador personal de Roscos”

A pesar de los nervios que los concursantes sienten antes de enfrentarse a El Rosco, también saben que es un momento muy especial. Por eso, en ese momento, muchas veces se acuerdan de las personas más importantes y lo expresan en forma de dedicatoria. Alejandro ha vuelto a demostrar que es “una persona muy familiar” con un mensaje para sus dos hermanos, de la misma forma que en sus primeras tardes habló de sus padres y de su tía abuela de 94 años.

“Quería saludar a dos de las personas que más quiero en este mundo, que son mis dos hermanos mayores, que me han cuidado siempre, desde pequeñito”, ha comentado. De los dos, ha hecho mención especialmente a Rodrigo por haber sido su “entrenador personal de Roscos”. De hecho, ha revelado que es igual de fan de Pasapalabra que él pero “más de la parte de redacción”.

Alejandro lo ha explicado: “Me ha hecho él mismo más de 150 Roscos, creados por él mismo, incluso tematizados”. Roberto Leal se ha quedado asombrado por ese gran candidato a guionista de las pruebas del concurso. ¡Descubre esta emotiva dedicatoria en el vídeo!