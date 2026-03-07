El detalle que Tamara Falcó no logra hacer para Íñigo Onieva: “No soy la más femenina para ese tipo de cosas”

Durante la tertulia de actualidad de El Hormiguero, se ha comentado el momento más viral en redes sociales en el que la cuenta oficial del Real Club Celta de Vigo pedía ayuda a Madonna para encontrar la camiseta que la diva se puso en un concierto celebrado en Balaídos en 1990, un tema que ha dado pie a que Pablo Motos pregunte a los tertulianos si les gusta tener colecciones.

Tamara Falcó ha comentado que a ella no le gustan las colecciones, ya que le encanta tener todo limpio y ordenado. “Cuantas más cosas tiro, eso es mucho más sencillo”, señala la tertuliana.

Aunque la socialité desvela que está intentando tener un precioso gesto con Íñigo Onieva, su marido, pero le está costando hacerlo y no logra terminarlo. “No soy la más femenina para ese tipo de cosas”, comenta Tamara ante el divertido reproche de sus compañeros de mesa.

Aun así, Falcó no tira la toalla y, aunque sabe que siempre se le complica, “un año de estos” lo conseguirá. ¿Logrará hacerlo algún día? ¡Dale play al vídeo y descubre de qué se trata!