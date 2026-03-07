Antena3
Dos profes, una historia de amor muy curiosa, y un millón como botín: esta noche, nuevo programa de Atrapa un millón

Jacobo y Bea se presentan al concurso con una bonita historia de amor y con ganas de llevarse ese millón de euros.

Julián López
Publicado:

Esta noche, Manel Fuentes presenta un nuevo programa de Atrapa un millón, un plató muy característico de la televisión, con esa pirámide de billetes que espera a que alguien supere las ocho rondas para tener dueño.

La primera pareja de concursantes la forman Jacobo y Bea, dos profesores que pretenden dar cátedra en Atrapa un millón. Él enseña Historia, mientras que ella da Lengua Castellana. Son dos gallegos que nos conquistarán con su buen humor, y con una historia de amor muy curiosa.

Esta noche, no te puedes perder Atrapa un millón, a las 22.00 horas en Antena 3. ¿Cuánto dinero conseguirá llevarse esta entrañable pareja?

