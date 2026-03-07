Dos profes, una historia de amor muy curiosa, y un millón como botín: esta noche, nuevo programa de Atrapa un millón

Esta noche, Manel Fuentes presenta un nuevo programa de Atrapa un millón, un plató muy característico de la televisión, con esa pirámide de billetes que espera a que alguien supere las ocho rondas para tener dueño.

La primera pareja de concursantes la forman Jacobo y Bea, dos profesores que pretenden dar cátedra en Atrapa un millón. Él enseña Historia, mientras que ella da Lengua Castellana. Son dos gallegos que nos conquistarán con su buen humor, y con una historia de amor muy curiosa.

Esta noche, no te puedes perder Atrapa un millón, a las 22.00 horas en Antena 3. ¿Cuánto dinero conseguirá llevarse esta entrañable pareja?