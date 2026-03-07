La emotiva felicitación de Daniel Illescas y Eva Soriano a Miguel Ángel Muñoz: “Tata estaría muy orgullosa”

A pesar de su complejidad y de haber superado los tres minutos, Miguel Ángel Muñoz le ha costado estar conforme con su marca ya que la había superado varias veces durante los ensayos.

El resto de los presentes del plató no han estado nada de acuerdo con la inconformidad del invitado. Los miembros del jurado han sido los primeros en animarle y felicitarle por su prueba.

Al jurado se les han sumado algún concursante, Eva Soriano ha intercedido tras Santiago Segura. La presentadora le ha dado la enhorabuena “como persona que ha hecho el récord, pero por detrás”.

Daniel Illescas se ha puesto más emotivo y le ha mostrado su admiración. Además, ha querido tener un bonito recuerdo para la persona que crío y cuido al actor. “tata estaría muy orgullosa de ti, piensa en eso” le ha dicho el influencer. Quien logró el récord de la historia de El Desafío en apnea.