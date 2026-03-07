Claves para envejecer siendo feliz, según el doctor Luis Rojas Marcos: "A partir de los 65, tendemos a recordar solo lo positivo"

A sus 82 años, el psiquiatra Luis Rojas Marcos sigue dando clases, escribiendo y corriendo maratones. Asegura que la energía que hoy mantiene activa su vida la ha tenido desde niño y con el tiempo aprendió a dirigirla hacia lo que realmente importa: las relaciones, el trabajo con sentido y la curiosidad por aprender.

Pese a lo que muchos piensan, Marcos Rojas advierte que el envejecimiento no es sinónimo de tristeza, sino todo lo contrario. "Tenemos que luchar contra el estigma que dice que las personas mayores sufren", nos cuenta, "el 80% de las personas con 65 años y más se consideran, del 1 al 10, un 8 de felices".

Para él, mantener la curiosidad es uno de los motores de la felicidad. Preguntar, investigar y seguir aprendiendo mantiene la mente viva. A ello suma el ejercicio físico, clave para el bienestar integral, no solo en lo físico, sino también en lo mental.

Rojas Marcos advierte de otro factor esencial: los vínculos afectivos. "El amor es importante a cualquier edad", señala. Según Luis Rojas Marcos, cuando existen lazos sólidos, incluso las pérdidas encuentran algo positivo. "El cerebro humano, con el envejecimiento, asimila lo positivo antes que lo negativo", afirma el doctor, "a partir de los 65 años, tendemos a recordar solo lo positivo".

Su mensaje sobre la vejez es claro: la longevidad no depende solo del azar, sino de la actitud. ¡No te pierdas todos sus consejos en el vídeo de arriba!