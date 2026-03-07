Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Claves para envejecer siendo feliz, según el doctor Luis Rojas Marcos: "A partir de los 65, tendemos a recordar solo lo positivo"

A sus 82 años, el psiquiatra Luis Rojas Marcos sigue activo y reflexiona sobre cómo llegar a la vejez siendo feliz. La curiosidad, el ejercicio y los vínculos afectivos, asegura, son algunas de las claves para envejecer con sentido y felicidad.

Envejecer siendo feliz

Publicidad

A sus 82 años, el psiquiatra Luis Rojas Marcos sigue dando clases, escribiendo y corriendo maratones. Asegura que la energía que hoy mantiene activa su vida la ha tenido desde niño y con el tiempo aprendió a dirigirla hacia lo que realmente importa: las relaciones, el trabajo con sentido y la curiosidad por aprender.

Pese a lo que muchos piensan, Marcos Rojas advierte que el envejecimiento no es sinónimo de tristeza, sino todo lo contrario. "Tenemos que luchar contra el estigma que dice que las personas mayores sufren", nos cuenta, "el 80% de las personas con 65 años y más se consideran, del 1 al 10, un 8 de felices".

Para él, mantener la curiosidad es uno de los motores de la felicidad. Preguntar, investigar y seguir aprendiendo mantiene la mente viva. A ello suma el ejercicio físico, clave para el bienestar integral, no solo en lo físico, sino también en lo mental.

Rojas Marcos advierte de otro factor esencial: los vínculos afectivos. "El amor es importante a cualquier edad", señala. Según Luis Rojas Marcos, cuando existen lazos sólidos, incluso las pérdidas encuentran algo positivo. "El cerebro humano, con el envejecimiento, asimila lo positivo antes que lo negativo", afirma el doctor, "a partir de los 65 años, tendemos a recordar solo lo positivo".

Su mensaje sobre la vejez es claro: la longevidad no depende solo del azar, sino de la actitud. ¡No te pierdas todos sus consejos en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Así cantan los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena: ¿quién tiene más posibilidades de ganar?

Así cantan los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena: ¿quién tiene más posibilidades de ganar?

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío: “No he dormido pensando en lo que podía fallar”

El inesperado encuentro de Joaquín con un fan japonés

VÍDEO INÉDITO: El inesperado encuentro de Joaquín con un fan japonés: “¡Con la camiseta del Valencia!”

El emotivo mensaje a Miguel Ángel Muñoz
Mejores momentos | Programa 9

La emotiva felicitación de Daniel Illescas y Eva Soriano a Miguel Ángel Muñoz: “Tata estaría muy orgullosa”

Alejandro, concursante de Pasapalabra
Primera entrevista

El lado desconocido de Alejandro, del piano a sus referentes en Pasapalabra: "Mi top-3 es Orestes, Moisés y Rafa"

Daniel Illescas, nuevo líder en la clasificación general tras la novena gala
Clasificación | Programa 9

Daniel Illescas, nuevo líder en la clasificación general tras la novena gala

A pesar de su segunda posición, Daniel Illescas ha conseguido subir una posición en el ranking general. El influencer se coloca primero en la tabla clasificatoria.

fresas
Triunfa en la cocina

¡Llega la temporada de fresas! Descubre todas las recetas que ha elaborado Arguiñano con este fruto tan deseado

Karlos Arguiñano ha elaborado gran cantidad de recetas con fresas, ese fruto rojo tan deseado y que ahora podemos disfrutar porque ya es su temporada.

Tamara Falcó

El detalle que Tamara Falcó no logra hacer para Íñigo Onieva: “No soy la más femenina para ese tipo de cosas”

Envejecer siendo feliz

Claves para envejecer siendo feliz, según el doctor Luis Rojas Marcos: "A partir de los 65, tendemos a recordar solo lo positivo"

Jacobo y Bea, concursantes de Atrapa un millón

Dos profes, una historia de amor muy curiosa, y un millón como botín: esta noche, nuevo programa de Atrapa un millón

Publicidad