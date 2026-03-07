Daniel Illescas, nuevo líder en la clasificación general tras la novena gala

El resto de la clasificación se ha mantenido muy pareja a cómo empezó la novena edición. José Yélamo pasa a segundo lugar y Patricia Conde logra empatarle, ambos con 156 puntos y a solo uno del líder.

En cuarto lugar, se encuentra Jessica Goicoechea, con 143 puntos lora distanciarse por once puntos de ventaja de su perseguidor Willy Bárcenas.

Eduardo Navarrete ocupa la sexta posición y se mantiene cerca de los puestos de arriba, tras varias galas con muy buenas actuaciones, ha roto la racha y consigue un marcadore total de 114 puntos.

Cerrando la clasificación están María José Campanario y Eva Soriano, penúltima y última respectivamente, ambas concursantes mantienen su lucha por escalar puestos y salir de las posiciones finales.