Clasificación | Programa 9

Daniel Illescas, nuevo líder en la clasificación general tras la novena gala

A pesar de su segunda posición, Daniel Illescas ha conseguido subir una posición en el ranking general. El influencer se coloca primero en la tabla clasificatoria.

Daniel Illescas, nuevo líder en la clasificación general tras la novena gala

Carmen Pardo
Publicado:

El resto de la clasificación se ha mantenido muy pareja a cómo empezó la novena edición. José Yélamo pasa a segundo lugar y Patricia Conde logra empatarle, ambos con 156 puntos y a solo uno del líder.

En cuarto lugar, se encuentra Jessica Goicoechea, con 143 puntos lora distanciarse por once puntos de ventaja de su perseguidor Willy Bárcenas.

Eduardo Navarrete ocupa la sexta posición y se mantiene cerca de los puestos de arriba, tras varias galas con muy buenas actuaciones, ha roto la racha y consigue un marcadore total de 114 puntos.

Cerrando la clasificación están María José Campanario y Eva Soriano, penúltima y última respectivamente, ambas concursantes mantienen su lucha por escalar puestos y salir de las posiciones finales.

Miguel Ángel Muñoz, el primer invitado en hacer la apnea

Miguel Ángel Muñoz, el primer invitado en la historia de El Desafío en hacer la apnea: “Me he metido en el mayor lío de mi vida”

