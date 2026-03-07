Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Triunfa en la cocina

¡Llega la temporada de fresas! Descubre todas las recetas que ha elaborado Arguiñano con este fruto tan deseado

Karlos Arguiñano ha elaborado gran cantidad de recetas con fresas, ese fruto rojo tan deseado y que ahora podemos disfrutar porque ya es su temporada.

fresas

Publicidad

Uno de los grandes protagonistas de esta temporada son las fresas (empiezan fuerte desde febrero-marzo).

Son riquísimas en vitamina C y antioxidantes, lo que ayuda a reforzar el sistema inmunológico y a proteger las células del envejecimiento.

Además, tienen mucha agua y fibra, así que favorecen la hidratación y el tránsito intestinal, ayudando a sentirte más ligero y menos inflamado.

Karlos Arguiñano ha elaborado gran cantidad de recetas que contienen fresas, tanto en salsas y vinagretas, como en esos postres exprés tan característicos del cocinero.

Aquí tienes una selección de algunos de los postres más deseados de Karlos Arguiñano.

Panacota de fresas

La panacota de fresas es un postre rápido, típico de Italia, en el que el aroma, la textura y el sabor adquieren un papel protagonista. Arguiñano te muestra cómo se elabora paso a paso.

Receta de panacota de fresas, un postre rápido y escandalosamente rico de Arguiñano

Focaccia dulce con fresas y nueces

Joseba Arguiñano es el autor de esta receta de focaccia dulce con fresas y nueces, que queda tierna por dentro y y crujiente y dorada por fuera.

Joseba Arguiñano: receta de focaccia dulce con fresas y nueces

Fresas asadas con crema de nata y queso

Esta postre lo tiene todo para triunfar: es fácil, rápido y está para chuparse los dedos. Fresas asadas con crema de nata y queso, una combinación suave y dulce que hará las delicias de toda la familia. ¡Y con ese toque final de menta... espectacular!

Fresas de Karlos Arguiñano

Fresas en almíbar con helado

Te sorprenderá lo fácil que es elaborar esta receta de fresas en almíbar con helado que ha preparado Karlos Arguiñano. Un postre tan dulce como apetitoso, con el que dejarás a todos impresionados.

Un postre rápido, dulce y delicioso de Karlos Arguiñano: fresas en almíbar con helado

Tarta de fresas y nata

No puede faltar en nuestra selección de postres con fresas una deliciosa tarta como esta con nata, elaborada por Eva Arguiñano. La repostera también te deja algunos consejos para que el bizcocho absorba los sabores sin romperse.

¡Para los amantes del dulce! Receta de tarta de fresas y nata de Eva Arguiñano

Tortitas de yogur con fresas

Si tienes niños es la receta perfecta para compartirla con ellos. Pueden hacer la mezcla y decorar las tortitas a su antojo. Arguiñano ha preparado las tortitas así de pequeñas porque están pensadas como postre, pero si las quieres para merendar, las puedes hacer más grandes.

Postre fácil, rápido y delicioso de Karlos Arguiñano: tortitas de yogur con fresas
Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Postres

Publicidad

Programas

Así cantan los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena: ¿quién tiene más posibilidades de ganar?

Así cantan los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena: ¿quién tiene más posibilidades de ganar?

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío: “No he dormido pensando en lo que podía fallar”

El inesperado encuentro de Joaquín con un fan japonés

VÍDEO INÉDITO: El inesperado encuentro de Joaquín con un fan japonés: “¡Con la camiseta del Valencia!”

El emotivo mensaje a Miguel Ángel Muñoz
Mejores momentos | Programa 9

La emotiva felicitación de Daniel Illescas y Eva Soriano a Miguel Ángel Muñoz: “Tata estaría muy orgullosa”

Alejandro, concursante de Pasapalabra
Primera entrevista

El lado desconocido de Alejandro, del piano a sus referentes en Pasapalabra: "Mi top-3 es Orestes, Moisés y Rafa"

Daniel Illescas, nuevo líder en la clasificación general tras la novena gala
Clasificación | Programa 9

Daniel Illescas, nuevo líder en la clasificación general tras la novena gala

A pesar de su segunda posición, Daniel Illescas ha conseguido subir una posición en el ranking general. El influencer se coloca primero en la tabla clasificatoria.

fresas
Triunfa en la cocina

¡Llega la temporada de fresas! Descubre todas las recetas que ha elaborado Arguiñano con este fruto tan deseado

Karlos Arguiñano ha elaborado gran cantidad de recetas con fresas, ese fruto rojo tan deseado y que ahora podemos disfrutar porque ya es su temporada.

Tamara Falcó

El detalle que Tamara Falcó no logra hacer para Íñigo Onieva: “No soy la más femenina para ese tipo de cosas”

Envejecer siendo feliz

Claves para envejecer siendo feliz, según el doctor Luis Rojas Marcos: "A partir de los 65, tendemos a recordar solo lo positivo"

Jacobo y Bea, concursantes de Atrapa un millón

Dos profes, una historia de amor muy curiosa, y un millón como botín: esta noche, nuevo programa de Atrapa un millón

Publicidad