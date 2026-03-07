¡Llega la temporada de fresas! Descubre todas las recetas que ha elaborado Arguiñano con este fruto tan deseado

Uno de los grandes protagonistas de esta temporada son las fresas (empiezan fuerte desde febrero-marzo).

Son riquísimas en vitamina C y antioxidantes, lo que ayuda a reforzar el sistema inmunológico y a proteger las células del envejecimiento.

Además, tienen mucha agua y fibra, así que favorecen la hidratación y el tránsito intestinal, ayudando a sentirte más ligero y menos inflamado.

Karlos Arguiñano ha elaborado gran cantidad de recetas que contienen fresas, tanto en salsas y vinagretas, como en esos postres exprés tan característicos del cocinero.

Aquí tienes una selección de algunos de los postres más deseados de Karlos Arguiñano.

Panacota de fresas

La panacota de fresas es un postre rápido, típico de Italia, en el que el aroma, la textura y el sabor adquieren un papel protagonista. Arguiñano te muestra cómo se elabora paso a paso.

Focaccia dulce con fresas y nueces

Joseba Arguiñano es el autor de esta receta de focaccia dulce con fresas y nueces, que queda tierna por dentro y y crujiente y dorada por fuera.

Fresas asadas con crema de nata y queso

Esta postre lo tiene todo para triunfar: es fácil, rápido y está para chuparse los dedos. Fresas asadas con crema de nata y queso, una combinación suave y dulce que hará las delicias de toda la familia. ¡Y con ese toque final de menta... espectacular!

Fresas en almíbar con helado

Te sorprenderá lo fácil que es elaborar esta receta de fresas en almíbar con helado que ha preparado Karlos Arguiñano. Un postre tan dulce como apetitoso, con el que dejarás a todos impresionados.

Tarta de fresas y nata

No puede faltar en nuestra selección de postres con fresas una deliciosa tarta como esta con nata, elaborada por Eva Arguiñano. La repostera también te deja algunos consejos para que el bizcocho absorba los sabores sin romperse.

Tortitas de yogur con fresas

Si tienes niños es la receta perfecta para compartirla con ellos. Pueden hacer la mezcla y decorar las tortitas a su antojo. Arguiñano ha preparado las tortitas así de pequeñas porque están pensadas como postre, pero si las quieres para merendar, las puedes hacer más grandes.