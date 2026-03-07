VÍDEO INÉDITO: El inesperado encuentro de Joaquín con un fan japonés: “¡Con la camiseta del Valencia!”

El joven aficionado llevaba una camiseta de Joaquín de cuando jugaba en el Valencia CF, a principio de su carrera. Esto ha sorprendido a los Sánchez, que no esperaban ser reconocidos en Asia.

El seguidor nipón le ha pedido a Joaquín que le firmara la camiseta del Valencia con el nombre de Ken, algo que ha tenido su dificultad, ya que no entendía bien cómo se llamaba y el joven incluso lo tuvo que escribir en su móvil.

Con algo de español, Ken le pedía que firmara “con cariño”, algo habitual en los autógrafos de los futbolistas, y se despidió con una gran emoción, haciendo una reverencia.