Así cantan los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena: ¿quién tiene más posibilidades de ganar?

Una nueva edición de Tu cara me suena llegará muy pronto a nuestras pantallas con nueve participantes dispuestos a darlo todo: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Aunque no todos ellos son cantantes profesionales, todos han cantado alguna vez en su vida, aunque sea en La Pista de Pasapalabra. ¿Quieres comprobar qué tal lo hacen? ¡Vamos con ello!

María Parrado

María Parrado lleva dedicándose a la música desde niña. La cantante ha participado en varios programas de televisión y ha publicado más de una decena de sencillos. María no sólo ha demostrado su potencia y versatilidad vocal en sus anteriores visitas a Tu cara me suena, si no también en otros formatos de la cadena.

J Kbello

J Kbello nos dejó sin palabras con la actuación que realizó como invitado en la pasada edición de Tu cara me suena. El cantante ya nos había demostrado su talento cuando se presentó al Benidorm Fest, pero en su imitación de Teddy Swims nos demostró que puede abarcar muchísimos registros.

Sole Giménez

Sus más de cuarenta años en la industria musical la convierten en una de las voces más reconocidas y queridas de nuestro país. Ha colaborado con decenas de artistas nacionales e internacionales y se ha atrevido a salirse de su registro en sus anteriores visitas a Tu cara me suena.

Paula Koops

Paula Koops es una artista que en los últimos años ha conseguido posicionarse como una de las promesas de la nueva ola pop española. Sus temas acumulan cientos de miles de reproducciones en las plataformas digitales y ha conseguido conectar desde sus inicios con las generaciones Millenial y Z. ¿Logrará conquistar al público de Tu cara me suena?

Aníbal Gómez

Aunque Aníbal es uno de los cómicos más reconocidos de nuestro país, también forma parte de uno de los dúos musicales más icónicos del panorama español, Ojete Calor, que se caracteriza por utilizar letras irónicas cargadas de un humor absurdo. No nos cabe duda de que Aníbal se atreverá a enfrentarse a cualquier reto en Tu cara me suena.

Cristina Castaño

Cristina Castaño es una actriz que ha participado en numerosas películas, cortometrajes y series de televisión, pero también en musicales, donde ha demostrado tener una voz que la ha llevado a ganar varios premios. Con su talento interpretativo y musical, Cristina viene dispuesta a comerse el escenario de Tu cara me suena.

Jesulín de Ubrique

Jesulín de Ubrique se convirtió en uno de los toreros más conocidos de nuestro país en los años noventa. Además, a mediados de década, el andaluz lanzó su primera y única canción, 'Toda, toda, toda', que se convirtió en todo un hit. Años después, cuando participó en la segunda edición de El Desafío, Jesulín versionó esta canción en una prueba musical.

Leonor Lavado

Leonor Lavado es una cómica y actriz que nos sorprende habitualmente con sus imitaciones en redes sociales. En esta ocasión, tendrá que demostrarnos si cantando es capaz de captar tan bien la esencia de los artistas como hablando. Revisando sus visitas a Pasapalabra, ya podemos intuir que podrá defenderse muy bien.

Martín Savi

Martín Savi es una joven promesa de la música. Se trata de un tenor argentino de 21 años con formación lírica y proyección internacional, conocido por su voz potente y emotiva y por interpretar desde piezas clásicas hasta adaptaciones de música popular en varios idiomas.

¿Quiénes crees que pueden destacar en las primeras galas? ¿Dará alguno de los que no son cantantes la sorpresa? ¡Qué ganas de ver la nueva edición de Tu cara me suena!