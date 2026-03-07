Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Escúchalos!

Así cantan los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena: ¿quién tiene más posibilidades de ganar?

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado son los participantes de esta nueva temporada del formato.

Así cantan los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena: ¿quién tiene más posibilidades de ganar?

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Una nueva edición de Tu cara me suena llegará muy pronto a nuestras pantallas con nueve participantes dispuestos a darlo todo: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Aunque no todos ellos son cantantes profesionales, todos han cantado alguna vez en su vida, aunque sea en La Pista de Pasapalabra. ¿Quieres comprobar qué tal lo hacen? ¡Vamos con ello!

María Parrado

María Parrado lleva dedicándose a la música desde niña. La cantante ha participado en varios programas de televisión y ha publicado más de una decena de sencillos. María no sólo ha demostrado su potencia y versatilidad vocal en sus anteriores visitas a Tu cara me suena, si no también en otros formatos de la cadena.

María Parrado enamora cantando ‘Tiempo al tiempo’ a capela en Pasapalabra

J Kbello

J Kbello nos dejó sin palabras con la actuación que realizó como invitado en la pasada edición de Tu cara me suena. El cantante ya nos había demostrado su talento cuando se presentó al Benidorm Fest, pero en su imitación de Teddy Swims nos demostró que puede abarcar muchísimos registros.

¡Brutal! J Kbello pone los pelos de punta como Teddy Swims con ‘Lose control’

Sole Giménez

Sus más de cuarenta años en la industria musical la convierten en una de las voces más reconocidas y queridas de nuestro país. Ha colaborado con decenas de artistas nacionales e internacionales y se ha atrevido a salirse de su registro en sus anteriores visitas a Tu cara me suena.

Paula Koops

Paula Koops es una artista que en los últimos años ha conseguido posicionarse como una de las promesas de la nueva ola pop española. Sus temas acumulan cientos de miles de reproducciones en las plataformas digitales y ha conseguido conectar desde sus inicios con las generaciones Millenial y Z. ¿Logrará conquistar al público de Tu cara me suena?

Aníbal Gómez

Aunque Aníbal es uno de los cómicos más reconocidos de nuestro país, también forma parte de uno de los dúos musicales más icónicos del panorama español, Ojete Calor, que se caracteriza por utilizar letras irónicas cargadas de un humor absurdo. No nos cabe duda de que Aníbal se atreverá a enfrentarse a cualquier reto en Tu cara me suena.

Susi Caramelo ‘Baila con el hula hoop’ con Aníbal Gómez como Enrique y Ana

Cristina Castaño

Cristina Castaño es una actriz que ha participado en numerosas películas, cortometrajes y series de televisión, pero también en musicales, donde ha demostrado tener una voz que la ha llevado a ganar varios premios. Con su talento interpretativo y musical, Cristina viene dispuesta a comerse el escenario de Tu cara me suena.

Jesulín de Ubrique

Jesulín de Ubrique se convirtió en uno de los toreros más conocidos de nuestro país en los años noventa. Además, a mediados de década, el andaluz lanzó su primera y única canción, 'Toda, toda, toda', que se convirtió en todo un hit. Años después, cuando participó en la segunda edición de El Desafío, Jesulín versionó esta canción en una prueba musical.

¡Impresionante! Jesulín de Ubrique hace historia de la televisión con su musical “Toda, toda, toda” en ‘El Desafío’

Leonor Lavado

Leonor Lavado es una cómica y actriz que nos sorprende habitualmente con sus imitaciones en redes sociales. En esta ocasión, tendrá que demostrarnos si cantando es capaz de captar tan bien la esencia de los artistas como hablando. Revisando sus visitas a Pasapalabra, ya podemos intuir que podrá defenderse muy bien.

¿Shakira en Pasapalabra? Leonor Lavado se luce en La Pista con su imitación de la cantante

Martín Savi

Martín Savi es una joven promesa de la música. Se trata de un tenor argentino de 21 años con formación lírica y proyección internacional, conocido por su voz potente y emotiva y por interpretar desde piezas clásicas hasta adaptaciones de música popular en varios idiomas.

¿Quiénes crees que pueden destacar en las primeras galas? ¿Dará alguno de los que no son cantantes la sorpresa? ¡Qué ganas de ver la nueva edición de Tu cara me suena!

Positividad, constancia y alegría: así ha sido el paso de Gisela Lladó por Tu cara me suena

Positividad, constancia y alegría: así ha sido el paso de Gisela Lladó por Tu cara me suena

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Así cantan los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena: ¿quién tiene más posibilidades de ganar?

Así cantan los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena: ¿quién tiene más posibilidades de ganar?

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío: “No he dormido pensando en lo que podía fallar”

El inesperado encuentro de Joaquín con un fan japonés

VÍDEO INÉDITO: El inesperado encuentro de Joaquín con un fan japonés: “¡Con la camiseta del Valencia!”

El emotivo mensaje a Miguel Ángel Muñoz
Mejores momentos | Programa 9

La emotiva felicitación de Daniel Illescas y Eva Soriano a Miguel Ángel Muñoz: “Tata estaría muy orgullosa”

Alejandro, concursante de Pasapalabra
Primera entrevista

El lado desconocido de Alejandro, del piano a sus referentes en Pasapalabra: "Mi top-3 es Orestes, Moisés y Rafa"

Daniel Illescas, nuevo líder en la clasificación general tras la novena gala
Clasificación | Programa 9

Daniel Illescas, nuevo líder en la clasificación general tras la novena gala

A pesar de su segunda posición, Daniel Illescas ha conseguido subir una posición en el ranking general. El influencer se coloca primero en la tabla clasificatoria.

fresas
Triunfa en la cocina

¡Llega la temporada de fresas! Descubre todas las recetas que ha elaborado Arguiñano con este fruto tan deseado

Karlos Arguiñano ha elaborado gran cantidad de recetas con fresas, ese fruto rojo tan deseado y que ahora podemos disfrutar porque ya es su temporada.

Tamara Falcó

El detalle que Tamara Falcó no logra hacer para Íñigo Onieva: “No soy la más femenina para ese tipo de cosas”

Envejecer siendo feliz

Claves para envejecer siendo feliz, según el doctor Luis Rojas Marcos: "A partir de los 65, tendemos a recordar solo lo positivo"

Jacobo y Bea, concursantes de Atrapa un millón

Dos profes, una historia de amor muy curiosa, y un millón como botín: esta noche, nuevo programa de Atrapa un millón

Publicidad